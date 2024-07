Silleda es una fiesta

Silleda pone fin hoy a tres días de Festas de Verán con conciertos de bandas y una orquesta. Los actos arrancarán a las 12:30 horas con una misa, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza. Amenizarán la sesión vermú la Banda de Música Municipal de Silleda y la Recreativa e Cultural de Bandeira en la Avenida do Parque. Las mismas formaciones ofrecerán sendos conciertos a las 19:30 horas en la Praza do Siñor Afranio. Antes, a las 18 horas, la Praza da Igrexa acogerá la actuación de Pakolas, que llega a través del programa Cultura no Camiño con su espectáculo familiar Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo.

Niños, ayer, en las atracciones. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Xan Salgueiro

Hacia las once de la noche, en la calle Pintor Colmeiro, comenzará la verbena con la orquesta madrileña La Misión, que repite presencia en Silleda tras su éxito del año pasado. A medianoche habrá tirada de fuegos artificiales. Y a partir de las 2:30, bajará el telón la disco móvil Infinity con DJ Cacharelo.

Un grupo de participantes en la búsqueda del tesoro, ayer, en Silleda. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Xan Salgueiro

París de Noia y Galician Army se encargaron de la verbena de anoche, rematada con una sesión de disco móvil a cargo de DJ Calwin. Durante la tarde tuvieron lugar dos eventos organizados a última hora por sendos colectivos con apoyo del Concello. Canto sabes da túa vila? congregó a unas setenta personas en una búsqueda del tesoro por las calles de la localidad. Y la Praza do Siñor Afranio acogió, al caer la tarde, una merienda cena a base de brochetas (espetada) y cócteles estivales, seguida de un bingo musical. Además, la contigua calle Cartagena acogía una exposición de tractores antiguos del Museo do Campo e da Mecanización.