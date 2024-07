“Rául es un míster muy cercano y exigente; te obliga a dar el máximo siempre”

Noel López de la Fuente (Silleda, 2003) siempre ha estado pegado a un balón. A los ocho años comenzó en las categorías inferiores del RC Deportivo de La Coruña hasta llegar al primer equipo. En 2022 tomó la decisión de poner rumbo a Madrid, para formar parte del Castilla, donde entrena a las órdenes de Raúl, leyenda madridista. Este año una lesión de largo alcance le tuvo varios meses apartado de los terrenos de juego, pero su objetivo sigue siendo brillar con el equipo de la capital y recibir una nueva llamada de la selección.

–Llegaste al Deportivo en 2011, con 8 años, ¿cómo fue aquella etapa?

–Desde el principio el Dépor se portó muy bien conmigo. Ponían una furgoneta a partir de Santiago de Compostela, entonces íbamos dos chicos más mayores de Val do Ulla y yo, y nuestros padres se iban turnando para llevarnos a Santiago. Los primeros años no era mucho viaje, ya que solo entrenábamos dos o tres días. Después el Dépor fue habilitando furgonetas cada vez más cerca, hasta que en los últimos años en los que estuve viviendo en casa me recogían y me dejaban allí. Cuando cumplí los 15 años, estando en 3º de la ESO, decidí irme a la residencia del club y me pasaba toda la semana en A Coruña y estaba con otros chicos de fuera de Galicia. Ya en el último año decidí mudarme a un piso, porque ya era mayor de edad.

–¿Y deportivamente cómo fue ese período?

–Fue muy bueno. Desde pequeño nos medíamos a equipos muy buenos, en torneos, sobre todo en verano. Siempre había partidos contra el Celta, en torneos gallegos. A medida que vas creciendo la liga consigue mayor nivel y cada vez disputas menos torneos porque la competición dura todo el año. Recuerdo que cuando llegué al primer equipo fue toda una sorpresa, pero del club tengo que decir que siempre se portó perfectamente conmigo, siempre hablamos las cosas y estoy muy contento por toda mi etapa en el Deportivo.

–Con el club coruñés consigues un campeonato de España juvenil, venciendo en la semifinal al Real Madrid y en la final al Barça, casi nada.

–Yo ya había disputado esa liga durante varios años. Al Deportivo siempre le costó la liga de Juvenil División de Honor, que es la que tienes que ganar para ir al torneo de España, y ya desde el primer momento hicimos un grupo increíble, con el que ganamos literalmente todo hasta el torneo. Esta competición la vivimos como una experiencia que no se solía dar en el Deportivo. Una vez que ya nos vimos tan cerca, paso a paso fuimos creyendo que podíamos ganar, hasta esa semifinal. Contra el Madrid sufrimos mucho, pero creo que nos ayudó muchísimo que fuéramos un grupo tan unido y que creyéramos todos en nosotros, y se dio el resultado. En la final contra el Barça se dio el resultado como quisimos y conseguimos ganar.

–Y llegas al primer equipo...

–Llegué en mi último año de juveniles. Empezamos unos chicos y yo la primera pretemporada, pero no estaba pensado que nos quedáramos en el primer equipo. El entrenador, que fue Borja Jiménez, siempre confió en nosotros. Nos consideró jugadores del primer equipo y el resto del grupo también. Sobre todo, los más veteranos, como Álex Bergantiños e Ian Mackay, siempre nos ayudaron en todo, ya que pasaron por lo mismo que nosotros y en el mismo club. Siempre estuve muy integrado y muy contento en esa etapa.

–En 2022 decides que es el momento de dejar el Dépor, ¿cómo fue esa despedida?

–Las despedidas siempre son duras, sobre todo de equipos que quieres y en los que pasaste muy buenos ratos, torneos y conociste un montón de compañeros geniales. Toda la gente que me rodea y yo decidimos que era el momento de marcharme, creyendo que fue y que sigue siendo la mejor opción para mi futuro como futbolista.

–Dejas A Coruña y llega la llamada del Real Madrid Castilla.

–Cuando llegué me encontré con un grupo en el que éramos más o menos todos de la misma generación y nos entendimos todos muy bien. En el Dépor, el grupo era distinto porque había gente de diferentes edades. De hecho, en el primer año con el Madrid casi ascendemos a Segunda División. A nivel personal fue un año igual de duro que este, debido a las lesiones, y a que no pude tener continuidad.

–¿Te mudaste a la ciudad deportiva de Valdebebas

–No. Me mudé a un piso al lado de la ciudad deportiva, que para poder ir a entrenar es muy cómodo. Si vives fuera de Valdebebas, mínimo te comes veinte minutos de tráfico entonces era la mejor opción. La ciudad deportiva es más bien para categorías inferiores.

–Dejaste Silleda para irte a A Coruña y, ahora, a Madrid, ¿qué echas de menos de estar en casa?

–Cuando estaba en A Coruña podía venir más seguido, pero ahora tengo que esperar a tener un par de días libres. Intento venir, ya sea en coche o en avión. A veces los vuelos salen más caros que el viaje por carretera. Por suerte, este año mi hermano pequeño empezó a estudiar allí y está viviendo conmigo, así que venimos a Galicia siempre que podemos. Al final lo que más se echa de menos es a la gente cercana a ti, a la familia, a los amigos y a mi novia, que también es de Galicia. Son a quienes intentas visitar siempre que tienes libre.

Noel López entra estos días en el campo Outeiriño Joselu Mato, en Silleda. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

–Decías antes de que en tu primer año casi ascendéis a Segunda. ¿Cómo viviste esa derrota frente al Eldense?

–Había vuelto hace poco de una lesión y no pude jugar. Fue por decisión de míster, pero lo entendí porque el grupo ya estaba formado y yo acababa de volver de la lesión. Fue un partido muy intenso que empezamos ganando y en el que veíamos cerca el objetivo, pero se complicó en la prórroga. Estuvimos muy cerca, pero al final no se pudo dar. El grupo sufrió mucho, pero fue increíble y sería una hazaña volver a vivir eso.

–Entrenas a las órdenes de una leyenda como Raúl, ¿cómo se lleva?

–Desde el primer día fue cercano. No es lo que te esperas, porque, como es una leyenda del club, no te esperas que sea tan cercano. Cuando empieza el entrenamiento cambia, él es el míster y no Raúl González. Es un entrenador muy exigente, que te obliga a dar el máximo en cada entrenamiento y es un ejemplo. Con él hay que demostrar para jugar, le da igual quien seas, pero a los delanteros nos ayuda mucho, ya que no podemos aprender de otro mejor.

–¿Ha sido uno de tus referentes?

–Diría que más bien lo han sido Cristiano Ronaldo o Messi. Los dos son unos grandes jugadores en los que cualquier chico se fijaría.

–En el Madrid llevas el 7, un número con mucho peso.

–La verdad es que casi nunca llevé ese número, pero se me dio la oportunidad de llevarlo y me gusta.

–Esta temporada estuviste lesionado siete meses.

–Fue una lesión que no es común en el fútbol. Me rompí el retináculo, lo que implica que en cada giro de tobillo se te descoloque un tendón. Al principio estuve escayolado cuatro semanas y, con el paso del tiempo, el cuerpo médico y yo nos dimos cuenta de que no estaba al nivel, de que me seguía molestando, y decidimos operarme. Fue como una vuelta a empezar. Me operé en diciembre y a partir de ahí fueron otros tres o cuatro meses de recuperación, pero en el Madrid, que es el mejor club del mundo, tienes a un montón de gente pendiente de tu recuperación.

–Pero son siete meses sin jugar.

–Al principio me dijeron que no tenía ni que operarme, que era casi imposible, pero a los tres meses, cuando ya me veía cerca del equipo y no veía la vuelta a la normalidad del tobillo, que me dijeran que tenía que volver a empezar la recuperación después de operarme fue duro.

–Además del Madrid, has debutado con la selección española sub-19.

–Un chico que juega al fútbol siempre sueña con vestir la camiseta de su país. Fui muy feliz de ir y jugar con los mejores jugadores del país de mi edad y por eso es una experiencia inolvidable. La verdad es que compartir vestuario con jugadores tan buenos es un placer.

–Juegas en el Castilla, has debutado con la selección, ¿qué más te gustaría conseguir?

–Me gustaría seguir yendo con la selección. Una cosa que ahora es más complicado, ya que ser convocado es algo que cualquier jugador quiere lograr. Y con el Madrid me quedan dos años de contrato, aunque en cualquier verano pueden pasar cosas, pero estoy contento aquí.

