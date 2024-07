Pasión y tradición en Os Pendellos

A las once de la mañana de ayer ya eran varios los puestos que esperaban con regocijo a los numerosos visitantes que, desde la pasada jornada y hasta mañana, pueden acudir a la XI edición del Corazón da Artesanía de Agolada, que se celebra nos Pendellos. Teresa Ferro no se ha perdido ni una sola feria desde sus comienzos. Ella, junto con sus dos hermanas y varios empleados, se dedica a hacer zuecos. Ferro reconoce que en esta muestra les va “muy bien”, y al ser el undécimo año consecutivo al que acuden reconoce que ya tienen “un público que nos busca. Además, lo que encuentras aquí, no lo hay en otra feria”. Aunque su producto estrella son los zuecos, en su expositor también se pueden encontrar bolsos, carteras y un poco de marroquinería.

Uno de los talleres de artesanía, ayer, en la feria de Agolada. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Otro veterano en esta cita anual es Antonio Fernández dueño de Obradoiro de Gaitas Seivane. Su puesto nada tiene que ver con el calzado o los complementos, él muestra sus gaitas. Reconoce que para cada edición intentan traer alguna novedad que pueda despertar la curiosidad de los visitantes. Este año la apuesta fue la gaita sanabresa. “Hacemos gaitas de toda la península, aparte de todas las variantes que hay de la gallega. Una de las que nos quedaba por investigar era esta. Es una gaita muy arcaica, que no evolucionó. Llevábamos desde el 2018 estudiándola y queríamos investigarla, pero sin desvirtuar su timbre ni sus características, pero a la vez afinándola”, afirma el artesano. Fernández también relata que el proceso de elaboración de este instrumento tradicional puede sorprender porque “es un poco lento si contamos desde que se tala la madera y se seca. Se tarda un mínimo de 10 años. Además, en nuestro caso hay otro proceso intermedio al que llamamos de reposo, que son 5 años”. Pero que nadie se preocupe si quiere comprarse una gaita, porque no tendrá que esperar 15 años. “Cuando ya tenemos la madera en condiciones, se puede tardar una semana en construir una”, concluye el artesano.

Alfonso Rueda durante su visita, ayer, a la feria de Artesanía de Agolada. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

También hay quienes viven estas jornadas de artesanía por primera vez. Es el caso de Mónica Cao dueña de Mocao y de Jonatan Sarachaga de Coiro Tres Pés. Ellos se dedican a trabajar el cuero. Sarachaga reconoce que, para él, en este oficio no hay nada difícil porque le gusta lo que hace. Sin embargo, Cao es un poco más crítica con su profesión. Afirma que lo más complicado es “poner un precio justo y no malvenderte. En nuestro oficio, que es la marroquinería, la gente está acostumbrada a tener productos de otros países. por un precio mucho menor, porque allí la mano de obra es baratísima”.

Aunque esto pueda suponer una desmotivación, la artesana, veterinaria de profesión, no duda en aclarar que por mucho que haya que pelear, a ella lo que le mueve es la pasión, y por eso seguirá haciendo bolsos y bisutería hasta que su creatividad se lo permita.

Rueda muestra su apoyo al sector en la inauguración

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda acudió a la primera jornada de la feria “Corazón da Artesanía”. Durante su visita el mandatario no dudó en recordar que Galicia fue “la primera comunidad en poseer un sello propio en el sector y hoy es una marca muy consolidad que da la vuelta al mundo”. Rueda también manifestó que “la artesanía de Galicia es algo muy valorado fuera que tenemos que valorar aquí también, que le da trabajo a mucha gente y que habla de nosotros por muchísimos sitios”. El presidente autonómico realizó un recorrido por varios de los puestos de los artesanos, que fue brevemente interrumpido por la presencia de algunas personas que mostraron su disconformidad con el proyecto de la celulosa de Altri, y que portaban camisetas con el lema “Altri Non”. A pesar de ello, la jornada continuó con normalidad, tal y como se espera que suceda hoy a partir de las 11:00 horas, momento en el que Os Pendellos volverán a congregar a artesanos y visitantes. A las 13:30 horas tendrá lugar una actuación de De Vacas. Rebovina Divas Live en la Praza do Concello y a esa misma hora volverá la Artesanía no Prato a cargo del chef Álvaro Villasante. en O Paladar. A las 17:00 horas habrá un desfile a cargo de Bico da Balouta desde la Praza do Concello y la jornada concluirá con una nueva muestra de Artesanía no Prato a cargo de Lucía Freitas a las 20:30 horas en O Paladar y una actuación de O Sonoro Maxín, a las 22:30 horas en la Praza do Concello.