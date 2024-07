El caravaneo no termina de arrancar

El turismo de caravana experimentó un gran crecimiento a nivel nacional en 2023. Según datos de CamperDays, los ingresos y el número de reservas en el sector aumentaron en un 90% con respecto a 2022, mientras que el observatorio Cetelem informa de un aumento tanto de compradores como de gente que decide alquilar un elemento de caravaneo.

Sin embargo, estos datos no coinciden con la realidad del sector en las comarcas de Deza y Tabeirós. Así lo indica Carlos Liste, quien desde 2009 es el propietario de Mundi Caravanas (local dedicado a la venta y alquiler de caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas). Si bien apunta que el sector no ha empeorado, el empresario tampoco cree que haya habido ese “boom” del que se ha hablado en años recientes. “Esto está funcionando, pero no es un auge a tope. Todo el mundo está trabajando, pero no nos estamos haciendo de oro”, declara Liste, añadiendo que el del caravaning “es un medio que se está moviendo, que está de moda, que la gente apuesta por él, pero no es esa subida de la que informa la prensa”.

Mucho peor es la situación en Lalín. Y es que Lalín Caravaning, única empresa del municipio dedicada al alquiler de autocaravanas, se vio obligada a cerrar sus puertas el pasado verano: “Con una autocaravana en verano puedes alquilarla por 150 euros, pero en invierno la estás alquilando por 105. Y tú pagas un montón de cosas”, cuenta Jose Luaces, dueño de la empresa. Tampoco ayuda el coste de adquisición de la propia flota de autocaravanas, que al igual que el resto de vehículos de motor solo se ha encarecido en tiempos recientes, así como el mantenimiento de las mismas, que además de caro y poco rentable requiere de mucho tiempo. “Daba mucho trabajo cuando devolvían la caravana: limpiarla por dentro y fuera, cambiar sábanas, toallas... Y para mí no era rentable”, indica.

Otro problema con el que tuvo que lidiar Luaces fue con lo relativo a la revisión y el lavado por dentro y fuera de la autocaravana, ya que solía llevarle un día entero de trabajo desde la devolución por parte del usuario: “hay gente que tiene bastantes autocaravanas, letras que pagar y no tienen más remedio que darle salida. Pero cuesta mucho dinero, la tienes que limpiar y revisar toda correctamente para un nuevo alquiler.”

Todo esto, sin incluir los trámites contractuales o explicar el funcionamiento del vehículo al usuario: “Yo me metí en esto porque en Lalín no había nada, ni lo hay. Pero a mí por lo menos no me compensa, ya que por un alquiler en invierno de 3 días pierdes uno revisándolo o tienes que pagarle a otra persona”, finaliza el lalinense.

El cliente promedio

Pero, ¿quién suele ser la persona interesada en este tipo de turismo? Más allá de lo que se pueda pensar en un primer momento, el tipo de consumidor de vehículos de caravaneo no tiene por qué ser alguien adinerado, sino que Liste indica que el arrendatario promedio es alguien de clase media, que adopta estar en un rango de edad de entre los 30 y los 50 años. Además, el propietario de Mundi Caravanas destaca la libertad de movimiento e improvisación como grandes ventajas de escoger uno de estos medios frente a hospedarse en un hotel.

Entrando más en detalle, Liste también distingue entre los diferentes vehículos, tanto en cuanto al perfil del usuario como a su utilidad: “La caravana la usan familias con niños para estar en el camping o en la playa, y la autocaravana es más bien de parejas y puramente para viajar; son semejantes, pero son diferentes”, concluye el empresario de Orazo.

