Un viaje guiado a la Edad del Hierro sin salir de Doade

La última de las campañas arqueológicas llevadas a cabo en el Castro de Doade llega hoy a su fin. Y lo hace con nuevos descubrimientos que ayudan a aprende un poco más sobre cómo vivían nuestros antepasados en este yacimiento lalinense. De hecho, ayer mismo la arqueóloga jefa de los trabajos, Vanesa Trevín, anunciaba que “justo debajo de los restos de cerámica romana del otro día encontramos los restos de una estructura de almacenamiento. Sería una estructura aislada del suelo. El paralelo etnográfico más conocido que tenemos es algo parecido a un hórreo pero de esa época romana”.

Cuenta de collar romana encontrada en el Castro de Doade. / Cedida

La cronología del yacimiento de Doade abarca desde siglo IV a. C. hasta el siglo II d. C. Y también tiene una reocupación de los siglos III o IV d. C., por lo que las tareas de excavación podrían prolongarse en el tiempo si es que se quiere contar con los datos necesarios para conocerlo en toda su magnitud. Hoy se terminarán los últimos retoques de la musealización, aunque resta otro día más para poder rematarlo. “Ahora toca más trabajo de laboratorio y vamos a preparar las reconstrucciones para poder hacer la realidad aumentada con una pequeña aplicación para que la gente que visite el castro pueda ver una simulación de como serían los edificios completos de acuerdo con nuestra interpretación”, añade Trevín.

Precisamente, sobre las tareas de musealización del yacimiento, la arqueóloga explica que “se trata de realizar una serie de acciones para que la zona se entienda mejor cuando alguien vaya a realizar una visita libre. Los criterios de musealización son muy conservadores, es decir, tenemos que utilizar elementos mayormente naturales, que se parezcan lo más posible a lo que ya había y seguir una serie de pautas. Y, por supuesto, tenemos que reflejar los cambios que hemos llevado a cabo”. En este sentido, Trevín también desveló que e había encontrado una cuenta de collar “así de importación también bastante bonita” perteneciente a época romana.

Y sobre el futuro del castro, Vanesa Trevín manifiesta que “a no ser que nos digan algo terminamos aquí, pero bueno, a ver, nunca se sabe. Pensábamos que la anterior iba a ser la última y al final se hizo esta. Cuando se excava mucho una zona también hay que hacer mantenimiento y esa parte mucho más ingrata y menos visible es crucial para mantener el castro en buenas condiciones y que se pueda visitar por la gente. En esto es mejor ser conservadores y tener esta zona bien organizada que ponernos a excavar todo el castro y que esté todo lleno de vegetación”.

Suscríbete para seguir leyendo