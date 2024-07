Sabucedo nombra tres nuevos aloitadores de honor en la gala que abre la Rapa de 2024

“Su valor solo era comparable al de los aloitadores de Sabucedo”. Estas palabras de Camilo José Cela –incluidas en Mazurca para dos muertos– se han citado en innumerables ocasiones para referirse al arrojo con el que los vecinos de esta parroquia de A Estrada encaran la lucha necesaria para garantizar la supervivencia de una tradición que ha ido pasando de generación en generación. Desde hace años, cada edición de la Rapa das Bestas arranca con un reconocimiento al valor de los aloitadores, aun cuando muchas de las personas homenajeadas no hayan pisado nunca la arena del curro do Campo do Medio en un día para aloitar. La Asociación Rapa das Bestas dedica la gala de apertura de cada edición a destacar la labor de personas o colectivos que, de distintos modos y desde diferentes ámbitos, trabajan en favor de esta tradición. En la noche de ayer se inscribieron tres nuevos nombres en la relación de “aloitadores de honra”: Alejandro Enríquez, el colectivo Alarma na Terra de Montes y Luis de Amada, este último a título póstumo.

Luis de Amada, en el curro de Sabucedo. / Ana Cela

Los de Sabucedo venían anunciándolo, a través de sus redes sociales, en las últimas horas. “Tendremos el honor de recordar a uno de los más grandes, a un referente para todos los de Sabucedo, como aloitador y como persona”, escribían junto al nombre de Luis Amada. “Era uno de los buenos y generosos y así lo recordaremos”, se dijo ayer durante la gala. Luis vivió en Sabucedo hasta los 10 años. Se formó como maestro y su primer destino fue Caldas, pasando después por Mazaricos, Vilaverde y Monteporreiro. Su relación con Sabucedo y la Rapa fue siempre intensa y fuerte, siendo un referente a la hora de integrar a los más jóvenes en esta tradición. “Como aloitador tenía una manera especial de saltar. Tan pronto estaba en el suelo como cogía impulso empujando las piernas contra el muro y ya estaba encima de la besta otra vez. Tenía una agilidad especial, de ahí su segundo apodo –el primero era Ambrosio–, Navalla”.

El presidente de la Diputación, durante su intervención en el curro. / Ana Cela

Alejandro Enríquez es ya también aloitador de honra. Alcanza esta distinción en un año en el que presentó su primer largometraje como director, Rapa. Tras pasar por Madrid, disfrutó de una beca del Igape en A Coruña con una pequeña productora y, después, fundó con un amigo la productora Mondotropo que, ahora, es solo Alejandro. En los 90 fundo el grupo de pop-rock Freeserena y luego llegaron los Bichos Jazz Band, de sobra conocidos en Sabucedo y del que forman parte varios músicos de la parroquia.

Finalmente, la Asociación Rapa das Bestas quiso distinguir también como aloitadores de honor a los integrantes del colectivo Alarma na Terra de Montes, que nació en tiempos de pandemia de la preocupación por la nueva oleada de polígonos eólicos proyectados en la zona. La divulgación y la aportación de información contrastada sobre estos proyectos es uno de sus objetivos, que promueve también iniciativas de educación ambiental y cultural.

Luis López: “Todo el mundo tiene sus ojos puestos aquí”

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó en la mañana de ayer el curro de Sabucedo, en el que hoy se celebrará el primer encuentro del año entre hombre y caballo. Destacó el impacto de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional en la conservación de los ecosistemas, en el turismo y en la economía local. “Nuestro verano no se entendería sin la Rapa das Bestas. Todas las miradas del mundo tienen su ojos puestos aquí”, dijo López, acompañado ayer por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y el presidente de la Asociación Rapa das Bestas, Paulo Vicente Monteagudo. El presidente provincial puso en valor el trabajo realizado por los organizadores. “Son el alma mater. Tenéis todo nuestro agradecimiento no solo por vuestro trabajo de estos días, sino por lo que hacéis a lo largo de los 365 días del año”, subrayó López. Hizo también hincapié en la implicación de los vecinos, los colectivos y otras administraciones con la Rapa das Bestas.