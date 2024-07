El BNG urge la convocatoria de la junta de seguridad ciudadana

El BNG de Lalín solicita la convocatoria urgente de la junta de seguridad ciudadana con la meta de “aportar soluciones con la mayor premura posible a un problema que afecta a toda la sociedad”.

El partido que representan en la corporación Francisco Vilariño y Ariadna Fernández indica que en los últimos meses hubo un aumento de robos tanto en la villa como en las aldeas, y aparecen censadas personas en domicilios en los que no viven realmente. Además, aumentaron las peleas nocturnas “de una forma alarmante”, a la vez que se producen episodios de destrozos de mobiliario público.

Todas estas cuestiones crean “un ambiente negativo y de preocupación entre los habitantes de la villa”, hasta el punto de que muchas familiar evitan ya pasear por determinadas zonas del casco urbano. Esta situación de miedo se incrementa en el caso de las mujeres sea de día o de noche, “por sentirse inseguras al caminar por las calles de su villa”.

Diez meses sin reuniones

Desde el BNG se muestra el más firme compromiso para hacer todo lo posible para que los vecinos y vecinas no se sientan desprotegidos, por eso pide la convocatoria urgente de la Xunta de Seguridade Cidadá de cara a buscar “soluciones reales y efectivas al estado lamentable en que se encuentra Lalín en cuanto a la merma de seguridad ciudadana que sufrimos”. Para el Bloque, esta inseguridad deriva “de una falta de compromiso por parte del gobierno local, que parece que deja pasar este tipo de comportamientos sin tomar medidas precisas”. Un ejemplo es que desde el pasado 7 de septiembre, hace casi 10 meses, no volvió a celebrarse dicha junta y las medidas que se aplican, como cobrar por el uso de instalaciones “es evidentemente errada, ya que no radica ahí la solución al problema real”.

Insiste, por último, en desterrar “de una vez por todas prácticas socialmente intolerables que, de no atajarlas, van a traer consecuencias muy perjudiciales”.