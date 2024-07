Unha espetada e un bingo musicais animarán a tardiña do sábado das festas de Silleda

Con motivo das Festas de Verán de Silleda, que se celebrarán durante a fin de semana, procederase ao corte de diferentes rúas. Así, xa desde hoxe, xoves, a partir das tres da tarde e ata a madrugada do luns, quedará pechada ao tráfico a rúa Pintor Colmeiro, onde xa están instalados os postos e atraccións e onde terán lugar as verbenas. Para garantir a seguridade nesta zona, tamén se pecharán á circulación rodada as rúas Venezuela e Emilio Alonso Paz durante toda a fin de semana, a partir das 22:00 horas. Por outra banda, as rúas Antón Alonso Ríos, Cartaxena e Castrelo tamén se pecharán dende a tarde de mañá, venres, por mor da celebración da Festa do Lacón; o sábado dende as 11:00 horas, con motivo da exposición de tractores do Museo do Campo; e o domingo pola tarde para dar cabida ao concerto das bandas. A Rúa do Progreso verase tamén afectada, co peche ao tráfico polas tardes para o desenvolvemento de distintas actividades. Por último, a Avenida do Parque estará cortada o domingo para o concerto despois das bandas e, pola tarde, para a actuación de Pakolas na Praza da Igrexa.