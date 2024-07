“El Silleda es el club donde empezó todo, y me llevo solo cosas buenas de ahí”

El mediapunta silledense Ioan Robert Precup (Silleda, 2009) hizo las maletas hace dos años para poner rumbo a Villarreal, equipo del que es canterano y con el que espera debutar algún día en el primer equipo. En este tiempo no solo ha jugado con su equipo, también fue convocado por la Selección Española Sub-15, una llamada que no se imaginaba que se produciría, pero que desea que se vuelva a repetir.

– Llevas dos años en la cantera del Villarreal, ¿cómo ha sido la adaptación?

–Buena. El primer año, la verdad es que, al estar fuera de casa es complicado, porque te vas con 12 o 13 años y dejar a la familia y a los amigos siendo tan pequeño fue complicado. Pero creo que me he ido acostumbrando y cada vez voy mejor.

–¿Estás contento en Villarreal?

–Sí. Es una cantera de un nivel espectacular

–¿Cómo es jugar en el filial de un equipo de primera?

–Es complicado, porque es un salto grande. Sin embargo, pienso que si quieres dar un paso grande para poder aspirar a algo más tienes que salir de tu zona de confort. Yo creo que he hecho bien en cambiar un poco de aires. Me vino bien tanto a mí como a mi familia el poder despejarse un poco y creo que lo he hecho bastante bien.

–¿Ya seguías a esta cantera antes de formar parte de ella?

–Desde pequeño ya sabía que en el Villarreal tenían una muy buena cantera, que estaba muy bien vista tanto en España como en Europa y cuando llegó la oferta pensé que evidentemente era una gran oportunidad.

–Tu formación comenzó en Silleda, ¿qué recuerdas de esa etapa?

–Silleda es el club donde empezó todo y me llevo solo cosas buenas de ahí. No hay nada malo que pueda decir.

–Ahora que te has ido a Villarreal, ¿qué es lo que más echas de menos de estar en casa?

–Me he ido acostumbrando a estar allí y al final, pues, te quieres quedar con tus compañeros porque te habitúas a vivir con ellos, a tener un horario, a una vida y dejas un poco aparte lo que tienes en casa. Así que lo echas de menos pero no tanto como al principio.

–¿Cómo es tu día a día en la ciudad deportiva?

–Los que somos de fuera vivimos en una residencia. Somos cerca de cien personas las que vivimos ahí y nuestra rutina es muy simple. Nos levantan por la mañana, desayunamos y nos vamos al instituto, que lo tenemos al lado. Tenemos un horario escolar como todo el mundo. Salimos entre las dos y las tres de la tarde, depende del día. De ahí nos vamos a comer todos juntos, tenemos sobre las cuatro y cuarto o cinco un horario de estudio antes de entrenar. Y este año yo me iba a entrenar a las cinco o cinco y media. Después de entrenar nos íbamos al gimnasio, a cenar y luego teníamos tiempo libre.

Ioan Robert, esta semana, en el campo de fútbol Outeiriño- Joselu Mato, donde empezó a jugar. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

–No parece que te quede mucho tiempo libre...

–Acabamos todo más o menos sobre las nueve o nueve y media, y luego si nos queda algo que estudiar o pendiente por ahí, pues el tiempo libre es poco. Pero intentamos aprovecharlo al máximo.

–Estás cursando 3º de la ESO, ¿cómo llevas los estudios?

–La verdad es que no soy un niño que estudia mucho de por sí, pero lo que puedo decir es que es complicado porque el tiempo es limitado, pero intentamos sacarlo como podemos y quitar buenas notas.

–¿El colegio se adapta a vuestros horarios?

–Sí. A lo mejor le toca a alguno ir con la selección valenciana y cambiamos un examen para otro día, o lo que haga falta. El instituto es todo en valenciano y los que vivimos en residencia no lo conocemos, así que ahí los profesores se adaptan un poco y nos hacen los exámenes en castellano.

–Viviendo en casa seguro que tienes unas normas, ¿es igual en Villarreal o son más flexibles?

–No sé cómo son otras canteras, tampoco me interesa. En Villarreal son bastante estrictos con el tema de horarios, móviles, comidas, cenas, dieta... Es bastante complicado, pero se lleva bien.

–Has debutado con la Selección Española Sub-15. ¿Cómo recibes esa llamada?

–La verdad es que esa llamada no me la esperaba. Me esperaba las anteriores, ya que había más probabilidad porque yo creía que estaba jugando mejor en ese momento. Esa llamada me cogió en un día de clase normal, salimos y dos compañeros de equipo, que van en mi clase, me avisaron de que había sido convocado. Empecé a gritar.

–¿Por qué dices que no te esperabas esa llamada?

–Porque no me encontraba en el nivel que yo sentía que podía llegar. Así que pensaba, a ver, en las anteriores convocatorias estaba a un nivel en el que sí podía optar a ser llamado, pero yo sentía que en ese momento había bajado un poco el nivel y no me lo esperaba tanto.

–Pero una vez que ya es oficial que estás convocado, ¿a quién fue la primera persona a la que se lo contaste?

–Pues lo primero que hice fue coger el ipad y enviarle todo a mi padre. No lloré porque no me daba para llorar.

La llamada de la Selección no me la esperaba porque no me encontraba en el nivel que yo sentía que podía llegar

–¿Cómo ha sido tu experiencia formando parte de la selección?

–Llegué como un novato, porque no conocía nadie, pero los compañeros me integraron muy bien. Son gente muy amable y la verdad es que me experiencia fue muy buena.

–¿Te tocó vivir alguna novatada?

–No, pero casi. Hay algunas que hacen como hacer un caño, bailar delante del grupo o hacer algún chiste, pero no me tocó, y menos mal.

– Has jugado con la selección, formas parte de la cantera del Villarreal, ¿qué más te gustaría lograr?

–Lo primero que me gustaría hacer es debutar con el primer equipo, es el sueño de cualquier futbolista que está empezando. Me gustaría seguir intentando que me convoquen otra vez con la selección, pero lo principal es crecer y estar bien en el club.

–¿Quiénes han sido tus referentes?

–De pequeño me gustaba mucho Messi, pero a medida que he ido creciendo, al saber que no iba a poder ser como él, me dedicaba más a trabajar y tomé como referencia a Cristiano. Pero los dos son increíbles.

–Vemos como jugadores muy jóvenes están siendo claves, caso de Lamine Yamal, que tiene solo un año más que tú. ¿Verlos a ellos y lo que han logrado es inspirador?

–Sí, obviamente los tomo como referencia.

Suscríbete para seguir leyendo