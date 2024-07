Ramos cambia el púlpito por el plató

“Un duelo alrededor de los siete pecados capitales”. Así se presenta Confidencias, el nuevo programa de entrevistas con el que la Televisión de Galicia (TVG) pretende acercar desde este domingo “las diferentes visiones acerca de la sociedad actual”.

Presentado por el lalinense Andrés Ramos, un sacerdote que no es ajeno a las cámaras que ofició la mediática boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el pasado mes de abril y que cuenta con experiencia en medios de comunicación. El religioso es amigo personal del mandatario de la capital de España, no en vano su relación fue clave para que Martínez-Almeida fuese nombrado miembro de la Encomenda do Cocido. El espacio Confidencias se emitirá los domingos en horario de late night, sobre las 01.00 horas.

Tal y como señala la CRTVG, por el programa pasarán importantes figuras de ámbitos como la ciencia, el deporte, las artes o los medios de comunicación, siendo Silvia Jato, una de las periodistas más exitosas en las últimas décadas, la primera invitada este domingo. Lo hará en un programa dedicado al “análisis y a la evolución en la sociedad y en el mundo periodístico de uno de los siete pecados capitales: la envidia” y que también contará con la presencia del actor Manuel Manquiña, que ejercerá de “abogado del diablo”.

Ramos es uno de los más destacados madrigallegos, aunque en su caso su condición de gallego le viene de nacimiento. Además de sacerdote, es periodista.