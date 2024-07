La calle de A Estrada que ya se cruza con miedo: un nuevo atropello en Benito Vigo

No importa que sea un paso de peatones. No importa que la velocidad de la vía sea la propia de una travesía urbana. No importa que exista señalización horizontal, vertical y hasta luminosa. El que cruza en los pasos de peatones de la Avenida Benito Vigo o, lo que viene a ser lo mismo, en el discurrir de la carretera nacional N-640 a su paso por la capital estradense, empieza a hacerlo con miedo. Y no es de extrañar. Por mucho que las estadísticas no hagan saltar las alarmas donde tienen que hacerlo, la sucesión de atropellos comienza a ser un motivo de preocupación para quienes viven esta situación desde la cercanía y en primerísima persona: los estradenses. Expresiones del tipo “otro más”, “aquí tienen que hacer algo” o “a esto hay que buscarle una solución” eran las más repetidas ayer entre la ciudadanía, después de que uno de los pasos de peatones cercano a la casa consistorial registrase, a primera hora de la mañana, un nuevo atropello.

Minutos después de las 09.00 horas, una mujer resultó herida tras sufrir un atropello cuando cruzaba la travesía urbana de la N-640. Concretamente, esta ciudadana hacía uso de uno de los pasos de peatones existentes en la Avenida Benito Vigo, muy próximo ya a la casa consistorial y que desemboca en justo frente a una conocida farmacia local. Un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE)-112 Galicia. Informó de que una mujer había sido atropellada por un turismo en un paso de peatones, que se encontraba consciente y se quejaba de dolor en una cadera. Desde el 112 se movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias 061, Policía Local de A Estrada, bomberos del parque intercomarcal de Silleda, Emerxencias A Estrada y Guardia Civil. Finalmente, el punto estuvieron Urxencias Médicas y agentes de la Policía Local. Una ambulancia de soporte vital básico del 061 trasladó a A.R.V., de 36 años de edad, hasta el servicio de Atención Primaria de A Estrada.

La mujer se convertía en la décima persona atropellada en un paso de peatones de la Avenida Benito Vigo en los últimos años. Dos de las víctimas de estos accidentes resultaron fallecidas. El dato coincide con el aportado por el BNG de A Estrada, que ayer mismo reaccionaba a la noticia de este atropello anunciando que presentará una moción de urgencia para instar al Ministerio de Transportes a tomar medidas de seguridad vial. Lo hará a través del diputado nacionalista Néstor Rego y la senadora Carme da Silva. “Como ya indicamos anteriormente, desde el Ministerio consideran que aquí en nuestro concello no hay problema y este tramo no tiene la consideración de tramo de concentración de accidentes. Sin embargo, la realidad refleja otra cosa y los vecinos sabemos que aquí sí hay un problema que necesita una urgente solución”, apuntan desde el Bloque, que también llevará el asunto esta noche al pleno de la corporación.

Paso peligroso

Tenga o no la etiqueta oficial que avale su conflictividad, el paso de peatones en el que ayer se produjo este nuevo atropello en la N-640 es, a tenor de su siniestralidad, el más peligroso de A Estrada. En menos de un año lleva tres atropellos, uno de ellos con consecuencias fatales. Si el dato no se estima significativo para una población como la de A Estrada, ahí va otro: a finales de 2019, en apenas dos meses y medio, este discurrir de la N-640 por la villa fue escenario de atropellos a cinco personas. Todos ellos fueron en pasos de peatones que carecen de regulación por semáforo.