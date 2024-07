El paro baja en 55 personas en junio

La primera mitad del año se cerró con un total de 2.202 parados en las comarcas, que son 55 menos de los que había en mayo. El descenso, por sectores, es generalizado a excepción del agro, mientras que Silleda, Vila de Cruces y Dozón son los únicos ayuntamientos que no fueron capaces de mejorar sus registros en comparación con el mes anterior.

Con la campaña estival a punto de arrancar, los servicios capitalizan esta disminución en el número de demandantes, pues ahí se concentran 36 personas que se borraron como demandantes de empleo. La industria recorta nueve desocupados, otros seis corresponden a la construcción, pero el agro no logra mejorar sus registros y aunque e niveles no muy relevantes suma un parado en la comarca de Tabeirós-Montes. Precisamente es este territorio el que más ha contribuido a mejorar los balances de empleo, pues A Estrada redujo en 27 sus demandantes en un mes, otros 13 corresponden a Forcarei y 3 a Cerdedo. La evolución en la comarca dezana no ha sido tan favorable y Lalín marca el mejor dato, con 13 desocupados menos, con Rodeiro y Agolada a continuación.

En lo que respecta al segmento indentificado como sin empleo anterior, es decir aquellas personas que nunca trabajaron, se mantiene por encima de los dos centenares a pesar de haber bajado en cinco durante mayo.

Por otro lado, el desempleo femenino se acentúa y las mujeres ya suponen el 60%de los vecinos de las dos comarcas sin trabajo. Representan exactamente 1.342 del total de 2.202 demandantes y sobre todo entre los mayores de 25 años, donde las féminas que esperan por una oportunidad laboral suponen 1.302, mientras que los varones son 823.

Si comparamos estos resultados con los de hace un año, entonces había 186 desempleados más y solo Agolada empeora sus registros. A Estrada es el municipio en el que en términos absolutos donde más bajó el paro, seguido de Vila de Cruces.