“Que la ONCE reconozca nuestro trabajo es una satisfacción enorme”

Mañana será un día especial para Laura Piso Miguélez (A Estrada, 2004) y la asociación juvenil Imaxina e Axuda. Y es que este grupo de jóvenes será reconocido por la Fundación ONCE con el premio Por Talento Challenge, gracias a su labor en el proyecto “Ponte las gafas”, con el que pretende acercar a jóvenes y mayores mediante una terapia inmersiva con gafas de realidad virtual.

–¿Cómo se concibió “Ponte las gafas”? Cuáles eran sus metas y objetivos con este proyecto?

–“Ponte las gafas” nació más o menos hace un año y medio. Fue una mezcla entre proyecto social y necesidad personal, porque tenía a mi abuela muy enferma y no se podía mover de casa. Nosotros siempre hemos participado en eventos de videojuegos, así que yo ya conocía el mundo de la Realidad Virtual. Ahí me vino la idea de que lo que le pasó a mi abuela le puede pasar a más gente, y que esta tecnología podría ser útil. De ahí contactamos con el Concello para intentar hacer una prueba en la residencia municipal, que fue todo un éxito. Pensábamos que serían reacios, pero se mostraron participativos. A raíz de ello notamos que la idea era buena, pero si queríamos hacer un proyecto consistente que creara un impacto positivo necesitaríamos un presupuesto, y una de las maneras de lograrlo fue este certamen.

–Precisamente quería preguntarte por esa prueba que hicieron en la residencia de mayores. ¿De qué les sirvió este test de cara a organizarse en el proyecto?

–Nos sirvió para saber que nuestra idea funcionaba. Sabíamos que era viable tanto a nivel económico como técnico y, al ya tener contactos y conocer un poco más el tema de la Realidad Virtual, para nosotros fue mucho más fácil.

–Gracias a sus esfuerzos recogerán mañana el premio Por Talento Challenge aquí en A Estrada. ¿Cómo se siente, tanto a nivel individual como a nivel general de la asociación, que su trabajo sea reconocido por la Fundación ONCE?

–Para nosotros es un impulso tanto a nivel mediático como de motivación. Nos han llamado ya de varios medios para conocer no solo este proyecto sino también todo lo que hacemos en Imaxina e Axuda. Por lo que es un éxito rotundo, y el poder hacerlo en A Estrada aún más. Y a mí a nivel personal me hace mucha ilusión porque soy integradora social y la Fundación ONCE fue protagonista de muchos trabajos en mi ciclo. Y que una entidad que he estudiado durante tantos años reconozca nuestro trabajo es una satisfacción enorme.

–Alejémonos por un momento de lo que han realizado y conseguido para hablar de las personas detrás de este éxito. ¿Cómo, cuándo y, tan o más importante, por qué nació Imaxina e Axuda? ¿Cuántas personas forman parte de este proyecto asociativo?

–La asociación como tal se fundó en el año 2019. Actuamos en el centro juvenil La Estación. Somos 15 jóvenes, la mayoría de A Estrada, que buscamos dónde podemos realizar una acción social y realizamos tanto actividades intergeneracionales como eventos para recaudar comida o mejoras medioambientales en zonas verdes. También colaboramos con el Concello y, hace poco, tuvimos un evento llamado Encontro Mozo, en el que nos juntamos jóvenes de toda A Estrada recaudando propuestas de mejora. Luego las llevamos al Concello de A Estrada, al Parlamento Galego y a la Xunta para transmitir las inquietudes de la juventud local.

–Y para finalizar, hablemos del futuro de su asociación. ¿Cuáles son los planes de Imaxina e Axuda a partir de ahora?. ¿Hay algún nuevo proyecto que tengan en mente?

–La idea es empezar con “Ponte las gafas” ahora en verano, y lo tenemos agendado de julio a septiembre, aunque seguramente se retrase a octubre, ya que como la mayoría somos estudiantes de fuera (de A Estrada) durante el curso se nos complica ir a la residencia entre semana. Estamos trabajando en otros proyectos, pero todavía no los ha aprobado al 100% la Diputación. Estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones con el Concello y en eventos. Por ejemplo, estuvimos ahora en la carrera Nocturna Estradense repartiendo los dorsales. Así que aunque ahora mismo estamos centrados en “Ponte las gafas”, no cerramos puertas a otras oportunidades.

