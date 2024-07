Os obradoiros de estimulación cognitiva de Afapo en Silleda rematarán a finais de mes

O Programa de Intervención Integral de Atención a Persoas con Alzhéimer e outras demencias e familias coidadoras, que se celebran en Silleda dende o 2014, e no que se realizan obradoiros de terapia ocupacional e estimulación cognitiva, contou onte coa visita da concelleira de Benestar Ángela Troitiño e o presidente de Afapo, José Manuel Fontela.

Os talleres, que se están celebrando dende febreiro, e que conta coa participación de 29 persoas, rematarán a finais deste mes as súas sesións polo parón estival. Sen embargo, esta iniciativa retomarase despois do verán, máis concretamente no mes de setembro, como xa é habitual.

As sesións que se celebran todos os martes e xoves en horario de 10.15 a 13.30 horas, se imparten en dúas quendas na Casa da Xuventude e están dirixidas por persoal da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra(Afapo) Con estos talleres o que se busca acadar e a prevención ante a aparición deste tipo de demencias.

Por outra banda, o Concello de Silleda renovou este ano o convenio coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra, á que se aportan máis de 20.000 euros para poder atender ás persoas afectadas por dita enfermidade e para prestar atención tamén as súas familias.

“Dende o Concello de Silleda levamos xa 9 anos traballando neste programa con Afapo e implementando os recursos para axudar sobre todo a previr a aparición de demencias”, indicou a concelleira de Benestar silledense durante a súa visita a este obradoiros de estimulación cognitiva.