Herbolario Bio, premiado otra vez en los ‘Organics Cleans’

La marca gallega de cosmética natural Herbolario Bio volvió a ser galardonada con el premio al mejor producto de limpieza e higiene facial en los Organics Cleans Awards 2025 por su limpiador facial Lavadela. Este último galardón logrado es uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial que existen en el ámbito de la cosmética natural. Su producto no solo ha destacado por su eficacia, sino que también lo ha hecho por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación para el cuidado de la piel. Por ello ha alcanzado el primer lugar en una competición en la que este año participaron 80 marcas y 350 productos.

“Estamos inmensamente agradecidos por este reconocimiento. Nuestro objetivo es ofrecer productos que no solo cuiden la piel de nuestras clientas y clientes, sino que también respeten el medio ambiente. Este premio es una validación de nuestro compromiso con la excelencia y la sustentabilidad en la cosmética”, reconoció Alberto López Iglesias, director ejecutivo de Herbolario Bio.

Y es que el producto vencedor, el Lavadela Limpiador Facial está elaborado a base de ingredientes naturales de alta calidad que respectan el equilibrio natural de la piel. Además, el envase del producto está diseñado para minimizar el impacto ambiental, reflejando el compromiso de la entidad con la sostenibilidad.

Este último reconocimiento logrado en los Organic Clean Awards no es el primero que recibe Herbolario Bio, que ya cuenta con casi una veintena de premios, tanto a nivel de productos como de marca. De hecho, en este mismo certamen en 2019 logró el primer premio de crema facial anti-edad con Luscofusco. Pero no solo sus productos son reconocidos, en esa misma ocasión, la marca Herbolario Bio obtuvo el bronce como la mejor firma de cosmética ecológica vegana limpia, ya que sus productos no están testados en animales.

Asimismo, en 2021, y de nuevo en ese mismo certamen, la entidad obtuvo el segundo puesto como la marca ‘más limpia y vegana’. Y de nuevo se alzó con el premio al mejor champú con su producto Morriña Tromentelo. Ahora, con este último galardón Galicia continúa siendo un referente en cosmética natural y sostenible destacando en la innovación y calidad de los productos de la región gracias a esta marca silledense.