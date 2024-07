La Diputación imparte en Forcarei un curso de digitalización para mayores de 50

Cerca de 80 mayores de 50 años de los ayuntamientos de Forcarei, As Neves, Moraña y A Illa de Arousa están participando en el proyecto “Dixitalízate”, que desarrolla la Diputación de Pontevedra para luchar contra la brecha digital y la soledad no deseada en el rural y con la que se están formando en competencias digitales. Los participantes de este programa cuentan con la plataforma hubrural.gal, en la que pueden acceder la cinco canales diferentes (Tecnología, Trámites Cotidianas, Turismo, Ocio y Bienestar) con píldoras informativas sobre distintos contenidos de interés: ciberseguridad, operaciones con Bizum, emplear la aplicación del Sergas, etc. Además, fruto de la formación, el alumnado también está realizando una serie de vídeos en los que demuestran los conocimientos adquiridos, con el fin de que sirvan de ejemplo para aquellas personas que tengan reticencias a las nuevas tecnologías. Las diputadas Belén Cachafeiro, Nava Castro e Isabel Couselo conocieron ayer de primera mano cómo transcurren estas formaciones.