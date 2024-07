El San Paio deja insatisfecha a la hostelería estradense, que considera las fiestas “flojas”

La hostelería estradense amaneció este lunes 1 de julio con la resaca de las Festas de San Paio, después de cinco días de un volumen de trabajo superior al habitual, aunque las celebraciones patronales dejaron cierto sabor de insatisfacción en el sector, dentro de un variado abanico de opiniones que van desde los que opinan que fueron buenas a los que creen que no generaron el ambiente que se esperaba en la villa.

Desde la Asociación de Hostaleiros de A Estrada los pareceres son heterogéneos pero la conclusión general es que el ambiente fue flojo en comparación a otros años. Esta divergencia de opiniones suele ser habitual, especialmente debido a que los eventos del programa se concentran habitualmente en las calles del centro del casco urbano, como la Calvo Sotelo, la Justo Martínez o la Praza da Feira. Sin embargo, en esa ocasión la comisión organizativa había apostado por fragmentar la agenda repartiéndola por diferentes puntos del extrarradio. En específico, este era el primer año en el que se realizaban sesiones vermú en puntos como la Avenida de Santiago, la zona alta de la Avenida Benito Vigo o la Rúa do Muiño. Sin embargo, desde la hostelería local consideran que incluso con esta medida, las fiestas no han estado a la altura en lo que a clientela respecta.

Algunas de las cuestiones que mencionaron desde la crítica constructiva eran el abundante número de puestos de comida en las calles principales, la solapación de orquestas o que los festejos se alargaron hasta altas horas, con actuaciones que finalizaban en torno a las dos o tres de la madrugada y concentraban el gentío.

Con todo, algunos de los empresarios de este sector reconocieron estar contentos con el resultado de estos cinco días de fiestas, que abarcaron desde el martes 25 hasta el sábado 29 de junio.

En este sentido, cabe destacar que la mayor parte del programa entre semana y pese a que el miércoles y el jueves fueron festivos locales, dado que son muchos los estradenses que trabajan fuera del municipio, esto podría haber afectado a un índice de asistencia inferior al esperado. Por otra parte, el parte meteorológico fue cambiante pero mayoritariamente amable, con varias jornadas soleadas y de que calor que permitieron hacer uso de las terrazas, duplicando el aforo. Aunque, como se mencionaba las más frecuentadas eran generalmente las de las calles céntricas.

Finalmente, el ocio nocturno se concentra en dos calles de A Estrada, la Serafín Pazo y la Zona dos Viños. Este sector es, generalmente, uno de los que más se nutre de la afluencia de gente en la villa durante los festejos, aunque en esta ocasión los locales que trabajan en este tramo horario coinciden, al igual que el resto del gremio, en que el San Paio 2024 fue más flojo de lo esperado. En su caso, el principal problema fue uno de los mencionados anteriormente: la duración de las actuaciones de la noche. Desde el Pub Sky, por ejemplo, lamentaron que no se cumpliese el programa en cuanto a los tiempos, ya que si bien se prometía que los eventos finalizarían a las 03.30 horas, en varias ocasiones se extendieron hasta las cuatro y las cinco de la mañana.

La comisión, contenta con el resultado final

Mientras que en la hostelería y el ocio nocturno el sabor de boca que dejó esta edición del San Paio no fue del todo satisfactorio, desde la comisión de fiestas se sienten conformes con el resultado final. Así lo comparte el presidente, Manolo Gañete, que aunque deja espacio a la autocrítica, considera que el programa pudo llevarse adelante con éxito. “Teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvimos para preparar todo, tenemos la conciencia tranquila y creemos que todo salió bastante bien, aunque no negamos que hubo fallos que en caso de repetir en la organización en el futuro, tendremos en cuenta para no cometerlos de nuevo” expuso el estradense. Estas fueron fechas de un alto nivel de estrés para este equipo que desde marzo trabajó de forma desinteresada por confeccionar un programa de eventos que “tocase todos los palos” y se adaptase a “todos los gustos”. Algo que según considera Gañete: “Hemos conseguido”. Una de las principales preocupaciones de la comisión era el parte meteorológico, ya que en caso de lluvia habría que cancelar un gran número de actividades en el exterior. Sin embargo, bajo su punto de vista, el tiempo se comportó bien con A Estrada dejando tan solo dos días de lluvia, y permitiendo que el cartel pudiese llevarse a cabo sin mayor complicación. “Solo tuvimos un percance en este sentido, durante el concierto de Broken Peach en la Praza de Galicia, pero pudimos salvar la situación levantando una carpa en minutos para que el concierto continuase” sostiene el presidente de la comitiva. Por otra parte, el sábado 29 realizaron el sorteo del crucero por el río Duero durante cuatro días y tres noches. El boleto ganador fue comprado en el Bar O Paseo.

Suscríbete para seguir leyendo