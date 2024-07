Por tradición, el San Paio siempre escribe la palabra “fin” con fuego sobre el lienzo del cielo nocturno. Sin embargo, las patronales de A Estrada pidieron este año una prórroga y aprovecharon, aunque ya con un ambiente muy distinto y reposado, la jornada dominical.

El San Paio se despide con fuego y pide prórroga / Ana Cela

El último día de las celebraciones de este 2024 fue el sábado, que se despidió con la música de Milladoiro y Gin Tony’s, justo después de que, a medianoche y con una puntualidad británica, el broche de los festejos se escenificase con un espectáculo pirotécnico. El lugar escogido para lanzar los fuegos fue A Cañoteira, de ahí que algunos ciudadanos se encaminasen hacia la parte baja de la Praza da Feira o a la Rúa 25 de Xullo, a fin de poder disfrutar tanto de los fuegos más bajos como de los que alcanzan mayor altura y pueden disfrutarse desde otros puntos del casco urbano. Fue poco después cuando la lluvia hizo acto de presencia, animando a muchos vecinos y visitantes a retirarse antes de lo previsto para un sábado noche.

El San Paio se despide con fuego y pide prórroga / Ana Cela

Sin embargo, aunque ya no hubo bombas de palenque para anunciar un nuevo día de fiestas, el San Paio disfrutó de una versión extendida, con música y diversión para los más pequeños. Por la mañana estaba programada la final del campeonato de tenis y, a las 13.00 horas, la música todavía se aguardaba un as en la manga. La Banda de Música Municipal de A Estrada ofreció en la alameda su concierto A Rapa das Bestas, preludio de la celebración de interés turístico internacional que llegará el próximo fin de semana. Y la tarde fue, indiscutiblemente para los niños, que pudieron disfrutar del Día do Neno en las atracciones de la Praza da Feira.