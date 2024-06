¿Y si salimos de fiesta?

Pocas excusas cabían para no marcarse un baile o no seguir el ritmo de la música en la traca final de las celebraciones patronales de San Paio en A Estrada. Los últimos coletazos de la programación diseñada para este 2024 conjugaron una variada selección de estilos musicales, subiendo sensiblemente la apuesta por la música y el baile tradicional. Sencillamente, no faltaron invitaciones para salir de fiesta.

Pascalles. / Bernabé/Lucía Abeledo

En el día después de que se rindiese tributo a Juan Pardo –artista con vinculación a estas tierras– de la mano de Antonio Barros y Lis Pardo– y de que la estradense orquesta Cinema reinase en la Praza de Galicia durante horas, el folclore tomó el relevo desde el mediodía, con el pasacalles Pé tras pé, al que se sumaron la Banda de Gaitas de Barbude, el Centro Cultural A Ponte Vella y Rancho Típico de Amorosa (Portugal). Esta última agrupación ofreció también un concierto en la alameda.

La música tradicional tomó ayer el relevo. / Bernabé/Lucía Abeledo

En la sesión vermú hubo cambio de registro y también de ubicación. El foco se trasladó a la Rúa Antón Losada, donde Willington Mariachi animaron a los estradenses a salir a bailar. La tarde se puso flamenca, de la mano de Sara y Kike en la Praza do Mercado. En torno a las 19.30, Pants Off volvió a cambiar el registro en la Zona dos Viños, media hora antes de que comenzase el Festival de Música Tradicional, con las tres agrupaciones que brindaron el pasacalles del mediodía. Al cierre de esta edición estaba previsto irse De Ruada na Estrada, con Tequexetéldere, Donaire y Cantigas e Frores. Además, después del espectáculo pirotécnico que tradicionalmente despide las patronales de San Paio, se preveía que la música continuase con Milladoiro y Gin Toni’s.

Mariachis en la Rúa Antón Losada. / Bernabé/Lucía Abeledo

Las fiestas de A Estrada no dijeron ayer adiós, sino más bien un “hasta luego”. Eso sí, la de hoy es una programación para despedirse con mucha moderación. A las 10.00 serán las finales del Torneo Municipal de Tenis y, a las 13.00, habrá el concierto “A Rapa das Bestas” de la Banda de Música Municipal de A Estrada en la Praza da Constitución. Desde las 17.00 será el Día do Neno en las atracciones de la Praza da Feria. Hasta las 19.00 funcionarán con los equipos de sonido silenciados y a las 22.00 será la despedida.