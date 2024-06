El área de cardiología del CIS dispondrá de “planificación especial” y más servicios

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Sanidade, Noelia Seijas, mantuvieron anteayer en Compostela una reunión con el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Facio Villanueva, para abordar temas sanitarios relacionados con municipio y, de manera especial, todo el relativo al traslado del ambulatorio y puesta en servicio del Centro Integral de Saúde (CIS).

Al término de la reunión, el munícipe valoró como “muy positivo” el resultado de este encuentro y agradeció la “predisposición” de Facio para que el CIS que se va a estrenar próximamente “lo haga en las mejores condiciones posibles”. El alcalde agradeció que “todo lo que se lleva hablado con los anteriores responsables se pueda ir cumpliendo” y que se pongan las bases “para que se puedan abordar e implementar dichos servicios en el futuro”. Aunque “ahora arranque el funcionamiento del centro con los medios existentes en la actualidad, que quede preparado para no tener ningún problema para la ampliación de servicios y para que el centro médico lalinense de atención primaria funcione de la manera más parecida a un hospital de día”, manifestó.

La intención que mantiene el responsable del área sanitaria es que “el CIS pueda acoger las máximas especialidades y que se hagan preoperatorios, pruebas de anestesia y todo aquello que implique un aumento de servicios para los vecinos de Lalín y de la comarca”.

Crespo y Facio hablaron del interés de que “uno de los servicios más utilizados del hospital por parte de los pacientes de esta zona, que es el de cardiología, cuente con una planificación especial y un incremento de servicios”. Le consta al alcalde que por parte del gerente “hay la mejor disposición para que sea así, y por parte del responsable del servicio, el doctor José Ramón González Juanatey, también”.

Para finalizar, el mandatario declaró: “quedé muy satisfecho con este primer encuentro con el gerente Ángel Facio y que la reunión no pudo ser mas productiva”. Sobre la fecha de apertura, “no se concretó, toda vez que mientras no estén todas las máquinas con las correspondientes certificaciones de funcionamiento y totalmente operativas, no ha sentido la puesta en marcha del mismo”. El idóneo es que la puesta en servicio sea “con todo el equipamiento operativo y con la distribución de espacios totalmente concluido y articulado”.