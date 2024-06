El tirón de la Rapa da Bestas copa las plazas de turismo rural en el arranque de la temporada alta

No se puede hablar de 100% de la ocupación porque todavía quedan algunas habitaciones libres en algunos establecimientos, pero sí de un arranque de la temporada alta con unas magníficas expectativas. El atractivo de la Rapa das Bestas de Sabucedo es innegable y ayuda a entender que en los 18 establecimientos que conforman la asociación de turismo rural Mar de Compostela –engloba casas de A Estrada y Forcarei– se comercialicen estos días las últimas plazas disponibles para el primer fin de semana de julio.

El colectivo que preside Ana Villamayor no comercializa ya el paquete específico TuriRapa, pensado años atrás como forma de combinar la experiencia del turismo rural en la zona con el goce de la tradición secular que se perpetúa cada primer fin de semana de julio en la parroquia estradense de Sabucedo. Sin embargo, la proyección internacional que tiene la Rapa das Bestas hace que esta fiesta no necesite ya tarjeta de visita y que sean muchos quienes busquen en las casas de turismo rural de la zona una solución de alojamiento ideal para disfrutar de la fiesta y de la comodidad y cercanía que brinda esta oferta turística para los días de la celebración.

Villamayor explicó que la práctica totalidad de los clientes que demandan alojamiento en estas casas durante la Rapa das Bestas proceden de fuera de Galicia. El 50% viene del extranjero y la otra mitad llega de distintos puntos de España para presenciar tanto la subida al monte para la reunión de las manadas de O Santo como alguno de los curros de la temporada.

Muchos de los turistas que reservan en estos establecimientos de la comarca en pleno arranque de la temporada alta son grupos de amigos que quieren descubrir la Rapa y disfrutar tanto de la tradición como de toda la fiesta que la rodea, además de parejas atraídas por este legado ancestral.

Solo en venta anticipada

En esta ocasión la asociación Rapa das Bestas decidió poner a la venta las entradas para los tres curros de la temporada únicamente a través de internet. Los accesos para presenciar el primer encuentro del año sobre la arena del Campo do Medio se agotaron hace 15 días. En la jornada de ayer todavía no se había colgado el cartel de completo para el curro del domingo (12.00 horas), pero se sabe que quedan pocas localidades. Habría más para el del lunes –8 de julio, también a las 12.00–, si bien la venta avanza a muy buen ritmo. En 2023 los dos primeros se llenaron y el tercero de la temporada quedó al 90%.

Para quienes se queden sin alojamiento o quieran vivir la fiesta desde primera línea, la parroquia de Sabucedo ofrece una zona de acampada gratuita en las inmediaciones de la Carballeira do Campo do Medio. Se ofrecen duchas y baños abiertos al público situados en el propio curro. Se exige, no obstante, el cuidado del medio ambiente, siendo obligatorio dejar la basura en bolsas en puntos indicados y mantener limpia la robleda. Se prohibe hacer fuego en la zona de acampada.

Agosto roza ya el 70% de la ocupación El primer fin de semana de julio, en el que tradicionalmente se celebra la Rapa das Bestas de Sabucedo, supone un arranque por todo lo alto de la temporada de mayor demanda de alojamiento en las casas de turismo rural de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Sin embargo, desde Mar de Compostela se reconoció que, tras estos primeros días, la ocupación baja sensiblemente. Julio es siempre un mes más flojo para el sector que agosto, para el que ya se trabaja con una ocupación que, a estas alturas, ronda ya el 70%. Teniendo en cuenta que la demanda suele ser mucha para esas fechas, muchos turistas deciden no aguardar al último momento para formalizar sus reservas. La ubicación de las casas, en un contexto geográfico próximo a la costa y a algunos de los atractivos turísticos más demandados por quienes visitan la comunidad gallega –caso de Santiago de Compostela–, se suma al propio perfil de alojamiento turístico de contacto con la naturaleza, que favorece la desconexión. Ello hace que estos alojamientos tengan entre sus próximas reservas a clientes nuevos pero también a muchos otros que repiten experiencia. La estancia de una semana es habitual, llegando buena parte de los huéspedes con todo muy estudiado para sacar el máximo provecho a la visita.

Suscríbete para seguir leyendo