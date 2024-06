El San Paio ya huele a pólvora

Llega la traca final del San Paio 2024, una edición que parece más larga de lo habitual al cumplirse hoy una semana desde que se encendieron las luces de fiesta y se dio el pistoletazo de salida a la Nocturna Estradense, que cedió el testigo a las hogueras de San Juan. Hoy las patronales de A Estrada ya huelen a pólvora, aunque no sea hasta esta medianoche cuando se encienda la mecha de los fuegos que protagonizarán el espectáculo pirotécnico que cada año sirve de broche para estos festejos sobre el cielo nocturno.

Juegos hinchables en la Praza da Constitución / Bernabé/Lucía Abeledo

El de ayer fue un día con mayor protagonismo para el público infantil, aunque conservando propuestas para todos los gustos y edades. A las diez en punto de la mañana el San Paio tocó diana. Tras las bombas de palenque, un torneo de 3x3 de baloncesto comenzó a llenar de ambiente la alameda municipal. Una hora después, la Banda de Música Municipal de Agolada comenzó a desfilar por las calles de la villa, sumándosele pronto el pasacalles del gigante Barriga Verde, acompañado por la charanga NBA. Después del concierto de los de Agolada en los jardines, la hora del vermú tuvo banda sonora en la Zona dos Viños.

Sesión de pintacaras. / Bernabé/Lucía Abeledo

La tarde fue para los más pequeños. Desde las 17.00 horas un gran parque de juegos hinchable quedó instalado en la Praza da Constitución, con pintacaras y propuestas lúdicas de carácter gratuito. A las 18.30 tocó teatro, en la calle y de la mano de Isaura e Tristán. La Praza do Mercado fue el escenario escogido para la siempre bien acogida fiesta de la espuma.

Flamenco con finalistas de Got Talent. / Bernabé/Lucía Abeledo

En torno a las 19.30 horas, tocó flamenco. Fue en la Zona dos Viños, con los finalistas de la cuarta edición del televisivo Got Talent, Sara y Kike. Al cierre de esta edición sonaba la Big Band del Obradoiro Carlos Barruso, con la previsión de que la música rindiese tributo a Juan Pardo –de la mano de Antonio Barros y Lis Pardo– y de que la orquesta Cinema ofreciese en la Praza de Galicia tres horas continuadas de espectáculo.

Teatro en la calle Calvo Sotelo. / Bernabé/Lucía Abeledo

Hoy, el día llega con más tradición. Al mediodía habrá el pasacalles Pé tras pé, con Banda de Gaitas de Barbude, Centro Cultural A Ponte Vella y Rancho Típico de Amorosa (Portugal). Este último ofrecerá concierto a las 13.30. La sesión vermú, a cargo de Willington Mariachi en la Rúa Antón Losada (14.00). A las 18.00 regresará la música flamenca en la Praza do Mercado y, a las 19.30, habrá concierto de Pants Off en la Zona dos Viños. Ya a las 20.00, arrancará el cuarto Festival de Música Tradicional con la Banda de Gaitas de Barbude, Centro Cultural A Ponte Vella y Rancho Típico de Amosa. A las 22.30, tocará De Ruada na Estrada, con Tequexetéldere, Agrupación Donaire (A Coruña) y Cantigas e Frores (Lugo), en la Praza de Galicia. A medianoche se lanzarán fuegos de artificio desde A Cañoteira. Seguirá la actuación de Milladoiro en la Praza da Constitución y concierto de Gin Toni’s en la Porta do Sol.