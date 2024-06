Las cifras de pesca de salmón en el río Ulla superan las de las dos últimas temporadas

La temporada de pesca de salmón en el río Ulla finaliza mañana y lo hará con cifras que ya superan las registradas en los dos años anteriores. En la jornada de ayer se registró la sexta captura de la temporada, lo que permite mejorar las cinco capturas del 2023 y las cuatro del 2022, aunque todavía por debajo de los ocho salmones que se lograron en 2021. El encargado de conseguir esa sexta captura del año es un pescador estradense de sobra conocido, Salva Ortega. En realidad es su segundo salmón de la temporada, tras que el pescó el día 25 de mayo. Ese fue además el campanu oficial de este 2024, después de que la primera captura fuese devuelta al río por decisión de su pescador, Miguel Chamadoira.

Ortega pescó ayer un nuevo salmón, en esta ocasión de 3,6 kilos. Lo hizo en el puesto de A pedra de Ramiro, en el coto salmonero de Santeles, el primero de la temporada que no sale por tanto de Ximonde. El pescador ribereño reconoció que, como suele ocurrir en muchos casos, se trató de una cuestión de suerte. “El río venía un poco alto pero me animé a probar suerte. No contaba con pescar nada, ni siquiera llevé sacadera. Cuando llegué me puse a hablar con el guarda que vino hasta junto mía y al poco rato ya noté que algo había picado.El guarda fue a junto unos chicos de Caldas que estaban pescando cerca para pedirles su sacadera y en cinco minutos estaba fuera”, relató.

Ortega considera que el Ulla no está en las mejores condiciones para la pesca del salmón, por el alto nivel de agua que tiene a estas alturas de la temporada. Sin embargo, sí que está siendo un año bueno, con seis capturas pero además con hasta nueve salmones que se terminaron escapando en estos dos meses de temporada. Es una cantidad muy alta que a su entender demuestra la presencia de salmones en el río. “Tanta agua es buena para los salmones, que pueden remontar más fácil, pero malo para los pescadores. No entiendo como están vaciando tanto el embalse de Portodemouros a estas alturas del año”, se planteó.

Un asturiano de 85 años pescó el cuarto

Las cifras de pesca de salmón en el río Ulla superan las de las dos últimas temporadas / LOis Docampo

La temporada de pesca en el río Ulla comenzó de manera floja, teniendo que esperar al 22 de mayo para la primera captura. Los días 25 y 26 salieron el segundo y el tercero. A partir de ahí hubo un nuevo parón de casi un mes. El 21 de junio volvía a salir otro ejemplar, el pescado en Ximonde por el asturiano Juan Almeida. Se trató de un salmón de 3,4 kilos que veterano pescador de 85 años supo sacar del río con veteranía. Almeida es un pescador con una larga experiencia, que cada año prueba fortuna en varios ríos asturianos y gallegos, entre ellos el río Ulla.