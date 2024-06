A Estrada extiende la alfombra al Santísimo

¿Eres de los que siente el impulso de llevarse las manos a las orejas o de los que se anima cuando escucha el estruendo de las bombas de palenque? Ya sea lo primero o lo segundo, su estallido tiene el mismo significado: celebración. Después de una noche intensa, A Estrada se despertó ayer a una nueva jornada festiva con este sonido, anunciador de un nuevo día repleto de actividades en el que fue, además, el ecuador de las fiestas patronales en la capital de Tabeirós. Las bombas marcaban también sobre un cielo de verano, el que, por tradición, es uno de los días más grandes del San Paio. A Estrada desplegó la alfombra –literalmente– para el Santísimo, la procesión más concurrida, vistosa y solemne de las fiestas.

Banda de Música Municipal de A Estrada, durante su pasacalles. / Bernabé/Javier Lalín

Un total de 25 alfombristas de Ponteareas, Ames, Bueu, Rianxo y A Estrada se encargaron de confeccionar las alfombras florales para este día destacado. Algunas de ellas podían verse ya al mediodía, con un estilo Pop Art y de 6 por 2 metros. Se colocaron en las inmediaciones de la Praza de Galicia, donde se produce una de las paradas de la procesión, y otras en la Porta do Sol, hasta donde va descendiendo la comitiva. Entre las dos grandes alfombras se intercalaron motivos alegóricos.

Alfombristas trabajando, ayer, para el paso de la procesión. / Bernabé/Javier Lalín

Antes de que llegase el momento de desfilar sobre flores, el deporte fue protagonista. A primera hora de la mañana el foco de atención estuvo en la Praza do Mercado, donde se celebró una nueva edición de la Festa da Bicicleta. La Banda de Música Municipal de A Estrada se encargó de llevar el ambiente festivo a distintos lugares de la villa, a través de su pasacalles, al que tomó el relevo el ofrecido por la Banda de Gaitas de San Xoán de Páramos, de Tui, que también brindó un concierto en la Porta do Sol. La Banda Municipal escogió la alameda para el suyo. La música se escuchó también en la capital estradense de la mano de la charanga Os Jaláticos.

Exhibición de la Escola de Esgrima de A Estrada. / Bernabé/Javier Lalín

Al mediodía hubo también tiempo para la exhibición ofrecida por la Escola de Esgrima de A Estrada, que pasó el testigo por la tarde a la escuela Sondodance. Sus alumnos volvieron a arrancar los aplausos y la admiración de un numeroso público.

A las 20.00, en el interior de la iglesia parroquial de San Paio comenzó la misa solemne del Santísimo, cantada por la Coral Polifónica Estradense. La procesión posterior estuvo cargada de la emotividad que caracteriza a estos pasos, los primeros de Gonzalo Louzao –que en los cinco últimos años solía portar el pendón municipal en calidad de miembro más joven de la corporación estradense– como alcalde. Ayer le tocó cambiar el pendón por el bastón de mando.

Toque manual y tradicional de las campanas para el repique procesional a cargo de la Asociación Campaneiros de Galicia / Cedida

Junto a él estuvo, entre otros, su antecesor en el cargo y ahora conselleiro e Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que refirió a las fiestas de San Paio como “un punto de encuentro y reunión para toda la ciudadanía”. La procesión estuvo acompañada de la Banda de Música Municipal de A Estrada y de la Banda de Gaitas de San Xoán de Páramos. Además, al igual que sucedió con los toques a misa, el repique de campanas se hizo siguiendo el estilo tradicional, corriendo este toque manual a cargo de la Asociación Cultural Campaneiros de Galicia.

Concurrida actuación de Panorama, en la noche del miércoles. / Jesús Figueroa

La noche volvió a ser para la música. Después de un día de San Paio en el que la verbena nocturna estuvo protagonizada por la concurridísima actuación de la orquesta Panorama y la también abarrotada actuación del DJ Marcos Magán, ayer fueron los integrantes del Grupo Assia los encargados de abrir la verbena en la Praza de Galicia, alternando con el Grupo América desde la Porta do Sol.

Actuación del DJ Marcos Magán / Jesús Figueroa

Hoy, a las 10.00 horas, volverán a sonar las bombas de palenque. A las 11.00 llegará la música, con la Banda de Música Municipal de Agolada. Media hora después, habrá pasacalles del gigante Barriga Verde, acompañado por la charanga NBA. La Banda de Agolada dará un concierto a las 13.30 en la alameda municipal y a las 14.00, arrancará la sesión vermú en la Zona dos Viños, con Wyygga.

Desde las 17.00, los niños podrán disfrutar de hinchables junto al Concello. A esa misma hora comenzará un torneo de 3x3 de baloncesto.

Exhibición de la escuela Sondodance. / Bernabé/Javier Lalín

La tarde continuará con música, de nuevo de la mano de Charanga NBA. A las 18.30 subirá el telón junto a la Sala Abanca, con la representación de la obra de teatro Isaura e Tristán Contahistorias. Ya a las 19.30, la Zona dos Viños acoge la actuación de música flamenca a cargo de Sara y Kike, finalistas de la cuarta edición de Got Talent. Para las 20.00 está programada una fiesta infantil de la espuma en la Praza do Mercado y, a las 21.00, llegará el concierto de la Big Band Obradoiro Carlos Barruso, en la Porta do Sol.

Festa da Bicicleta en la Praza do Mercado. / Bernabé/Javier Lalín

La noche llegará con cambios en el programa. A medianoche será el concierto tributo a Juan Pardo “Xuntos pola Música”, con Antonio Barros y Lis Pardo, en la Praza da Constitución. Cuando finalice, en torno a las 01.15 horas, comenzará un pase de casi tres horas de la orquesta estradense Cinema. Será en la Praza de Galicia. La agrupación vuelve a tocar en casa después de haberse tenido que saltar las fiestas patronales de 2023 por problemas de agenda. “Para nosotros es un honor estar en nuestra casa y con nuestros vecinos. Estamos muy agradecidos a la comisión y al Concello, que han apostado muy fuerte por nosotros”, dijo ayer César Barruso. Remarcó que Cinema es “una orquesta estradense, con un repertorio muy moderno y un show muy dinámico”, con el que buscará impresionar al público. Su actuación se hará sin cortes durante tres horas de música. En el pregón del San Paio la formación tuvo un recuerdo para el desaparecido músico Carlos Barruso.

Concurrida Praza da Constitución durante la exhibición de Sondodance. / Bernabé/Javier Lalín

Con todo ello, A Estrada quedará preparada para encarar la traca final del San Paio, que llegará mañana sábado, aun cuando el domingo se reserven algunas actividades a modo de bonus track de las patronales de 2024, caso de un concierto matutino y el Día do Neno en las atracciones de la Praza da Feira, que ayer volvieron a ser punto de encuentro para muchos estradenses.

Limpieza con sopladores y contenedores-recogedor tras una noche de fiesta. / LD