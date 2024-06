Alertan de un posible timo en la petición de ayuda para la familia cuya casa peligra

La familia estradense asentada en Santa Cristina de Vea que se enfrenta a una orden de derribo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha alertado a través de las redes sociales que una pareja está visitando viviendas de la parroquia de Lagartóns pidiendo una ayuda económica en su nombre. Explican que no tienen nada que ver con estas peticiones de ayuda y que en ningún caso quieren ayudas económicas, por lo que alertan de que pueden tratarse de un timo.

El respaldo de los vecinos y vecinas desde que se dio a conocer su caso, así como de asociaciones como Stop Desahucios, uno de los colectivos que contactó con la familia Rey Gómez, es positivo y necesario, pero para los damnificados lo más importante es conseguir un acercamiento institucional. En este sentido, señalan que ya han recibido alguna llamada por parte de políticos, pero prefieren no dar más información dado que todavía no existe ninguna propuesta firma para mediar en su caso: “Hemos recibido alguna llamada que nos da motivos para ser optimistas pero preferimos no hablar del tema hasta que no haya algo más firme”, afirman. La idea de exponer su caso al público fue el último recurso para intentar proteger su vivienda, con la esperanza de conseguir apoyo por parte de la sociedad.