El San Paio sigue el ritmo de su patrón

El martes era el primer día de las fiestas y contó con numerosos eventos a lo largo de la jornada para arrancar a los estradenses de sus casas y hacerles disfrutar de los festejos patronales. Con todo, al ser día laborable, el ambiente se empezó a notar más de cara al final de la tarde y comienzo de la noche. Dos de los reclamos más importantes para este pistoletazo de salida eran el concierto de Broken peach a las 21.30 horas en la Praza da Farola y el de The Rapants a las 23.00 en la Praza do Concello. En la primera actuación, las precipitaciones jugaron una mala pasada y obligaron a la banda a detener su espectáculo, pero la rápida respuesta de la comisión de fiestas salvó el día e hizo posible que pudiese seguir adelante. Este problema no lo tuvieron los “rapantes”, ya que la banda de Muros tocaba sobre escenario cubierto, cerrando un éxito de actuación con centenares de asistentes pese al mal tiempo.