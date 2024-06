“Estoy orgulloso de lo que hicimos”

Marcos Piñeiro “Pacheco” es una figura clave del fútbol estradense en la última década. Por sus manos pasó la hasta ese momento utópica fusión del Sporting Estrada y del Callobre para terminar creando la Escola Estrada de Fútbol Base. A partir ahí, el joven entrenador estradense asumió la coordinación deportiva de toda la cantera de fútbol estradense hasta la actualidad. Por el medio fue presidente, entrenador y mucho más, tanto que se convirtió en el alma máter del proyecto. Su buen trabajo en A Estrada sin embargo no pasó desapercibido para las grandes canteras gallegas. Tras una temporada en la que compaginó su cargo con el Celta de Vigo y el Arosa, el técnico ha decidido poner punto y final a su etapa en la Escola Estrada para aceptar la oferta a tiempo completo del club olívico.

Será el próximo domingo cuando Pacheco viva su último día como coordinador de la Escola. El lunes ya lo aguardan en el Celta para iniciar la planificación de la próxima temporada, en la que será uno de los ocho entrenadores de la cantera celeste. Allí asumirá la dirección del equipo alevín B como primer entrenador y será el segundo del infantil. Además, realizará un trabajo de análisis de jugadores. El cargo implicaba sin embargo una dedicación exclusiva. “Esto es algo que no podía dejar pasar. Cuando empecé en esto nunca tuve estas miras. Creo que no hay nada más alto. Estoy muy contento de poder vivir la experiencia. Espero ganarme la oportunidad de seguir más años”, afirmó un hombre que ya tuvo una temporada para conocer la cantera del Celta. “Tenía que compaginarlo con la Escola y el Arosa, así que entré como ayudante, con un perfil muy bajo. Es un orgullo que se fijasen en mí y me ofreciesen esta oportunidad”.

Pacheco se marcha con la sensación del deber hecho en esta década. “Ahora mismo somos una cantera asentada con 330 chavales, más de los que tuvimos nunca hasta ahora. Tenemos a los infantiles y cadetes en Gallega y espero que a los juveniles también. Además, tenemos buena prensa por toda Galicia. Creo que se nos valora más fuera que en casa. Son cosas que pasan”, manifestó el futuro entrenador de la cantera del Celta.

Una de las cosas que destaca Pacheco de todos los años que pasó en la Escola Estrada es su relación con los jugadores. Por su manos, de manera directa como entrenador o indirecta como coordinador, pasaron diferentes generaciones de estradenses. “Puedo decir que fui a la boda de un jugador al que entrené hace muchos años en la cantera”, bromeó. “Una de las cosas que más me gusta es el poder conocer a muchos chavales. Fue una de las partes más bonitas de mi trabajo”.

En estos años, Pacheco asumió también el cargo de entrenador del Estradense B, ejerciendo de esta manera como último enlace entre la cantera y el primer equipo. Sin embargo, ese paso intermedio nunca terminó dando los frutos esperados. “Soy consciente de la diferencia de nivel de las ligas pero sí que creo que algunos jugadores podían haber llegado al primer equipo”, manifestó Pacheco. “Creo que hay un compendio de factores que no ayudaron. Por un lado está la categoría en la que juega el Estradense. La Tercera es una categoría complicada y los entrenadores no están para darle manga ancha a todos. Se habla mucho de algún Estradense con muchos canteranos pero eran equipos que estaban en Preferente o en Primera. Luego están los chavales. Algunos que podían tener posibilidades no tuvieron la paciencia necesaria.·, argumentó.

La marcha de Pacheco abre una nueva etapa en la Escola Estrada de Fútbol Base, que debe encontrar nuevos coordinadores, quizás para iniciar un proyecto diferente. Por el momento, Pacheco seguirá asesorándolos en el plano administrativo para facilitar el relevo.

Una figura clave en la unificación de la cantera

Pacheco y Xoel Goldar. / Bernabé

Corría el año 2014 cuando FARO reunía a los dos coordinadores del Sporting Estrada y del Callobre, Xoel Góldar y Pacheco, para hablar del importante proyecto que tenían entre manos, la unificación de ambos clubes para crear una cantera unificada. El resultado de ese esperado paso fue la Escola Estrada de Fútbol Base, cuyo primer presidente fue precisamente un Pacheco que asumió la labor de dar forma real a aquella idea. Una vez dado el relevo como dirigente, el técnico asumió la coordinación deportiva de toda la cantera, un cargo que ocupó hasta la actualidad. “Fue una idea que le plantee al Callobre, donde entrenaba, y después a Manuel Regueiro y a Xoel. A partir de ahí empezamos a quedar y a darle forma. Ahora eso parece ya la prehistoria”, bromea. “Lo que hicimos fue algo que me llena de orgullo. No era algo fácil de hacer. Hubo varios intentos antes que no salieron pero nosotros logramos ponerlo en marcha. A partir de ahí tuve momentos buenos y malos, especialmente por soy una pesona que siempre le da muchas vueltas a las cosas, pero creo que el balance es positivo. Lo que conseguimos fue algo bueno para el pueblo. Estoy orgulloso de lo que hicimos”.