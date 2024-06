El San Paio arranca con Barruso en el recuerdo

El San Paio de A Estrada arrancó este martes con la voz entrecortada por un emotivo pregón a cargo de Lito Garrido, cantante de la Panorama, y César Romero, de la Orquesta Cinema, en el que se recordó la figura del músico Carlos Barruso, fallecido en 2019. En concreto, la Praza do Concello contuvo el aliento durante las palabras que Romero dedicó al conocido saxofonista. “Él me enseñó a llevar una empresa y a priorizar siempre la música” expresó el arteixano al frente de la Cinema. Por su parte, Lito Garrido también quiso recordar su relación con Barruso, con quien compartía el amor por el saxofón.

Brindis con sidra local. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / nerea couceiro

El discurso fue emotivo, pero también arrancó carcajadas entre los presentes. Al fin y al cabo, se trataba de una ocasión alegre. Los dos pregoneros agradecieron a la comisión de fiestas la oportunidad de dar el pistoletazo de salida al San Paio, “una de las fiestas más importantes de Galicia, y que siempre gusta ver en el calendario de actuaciones” declaró el cantante de la Panorama.

El alumnado de Stradanza durante la exhibición de ayer en la Alameda. / Bernabé/ Javier Lalín

Asimismo, el alcalde, Gonzalo Louzao, y el presidente de la comisión organizativa, Manolo Gañete, también tuvieron su turno de intervención, que ambos remataron al cántico de: “Viva a Estrada e viva o San Paio”.

Los más peques disfrutan de las atracciones. / Bernabé/Javier Lalín

Después del pregón, que comenzó unos 20 minutos más tarde de lo previsto, se procedió al encendido del “petardazo” y al brindis con sidra Peroja, que sirvió de aperitivo de la sesión vermú en el parking del Invictus, que comenzó a las 14.00 horas y estuvo amenizada por el Dúo Punto Zero.

Punto Zero anima la sesión vermú. / Bernabé/Javier Lalín

Por la tarde, a las 17.00, la Charanga Tíralle do Aire salió de nuevo a las calles –después de haber amenizado el ambiente en el centro de la villa por la mañana– para animar a la gente a entrar en el mood festivo.

Con todo, una de las principales atracciones del día era la exhibición de la Escuela de Baile Stradanza en colaboración con la agrupación Lil Kids, ganadores de Got Talent 2023, que tuvo lugar en la Alameda a partir de las 19.00 horas.

Posteriormente, a las 20.00, el San Paio llegó a la Zona dos Viños con un concierto de Doctor Zaius y a la Praza do Mercado con la actuación de Broken Beach.

Hasta ese momento, la jornada estaba cargada de eventos, pero estaba lejos de finalizar. De hecho, el plato fuerte llegó a las 23.00 horas con el concierto de The Rapants en la Praza do Concello, que dejó guinda de este primer día de festejos en manosde la orquesta Galilea, con música desde la medianoche en la Porta do Sol.

Los actos de hoy

Hoy, miércoles 26, es el segundo día de las fiestas y el primer festivo local. A las 10.00 horas arranca la jornada con bombas de palenque y a las 11.00 pasacalles de la Banda Cultural de A Estrada, seguida de la Charanga Mil 9 a las 11.30 horas. A la misma hora da comienzo el Torneo de fútbol 3x3 de la Alameda municipal y a las 12.30 horas será la misa rezada en la iglesia parroquial. A las 13.00 la Banda Cultural dará su tradicional concierto en los jardines, seguido de la segunda sesión vermú por barrios que tendrá lugar en el parking del Froiz y estará amenizada por la banda estradense creada en los años 60, los Chiky’s.

La vida en la villa descansará hasta las 17.00 horas, cuando la charanga Mil 9 retomará el pasacalles, para que media hora más tarde también se reinicie el Torneo de fútbol 3x3 en las canchas de la Alameda.

A las 19.00 horas habrá concierto de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y 45 minutos más tarde la Banda Militar Brilat realizará su tradicional desfile desde la Praza do Concello hasta la iglesia de San Paio, justo antes de que comience la misa solemne por el patrón a las 20.00 horas , cantada por el coro Támega de Vería y con procesión a cargo de la Brilat y la Banda Cultural

A las 21.30 horas la Escuela Latexo Percusión tocará en la Porta do Sol y y a las 22.00 horas Charanga Támega dará un pasacalles por el centro, antes de que a las 23.00 Dj Marcos Magán actúe en la Praza da Farola y la Orquesta Panorama coja el relevo en la Praza do Concello a las 00.30 horas para cerrar la fiesta.