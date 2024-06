A Estrada pierde población en 31 parroquias, mientras su capital supera los 9.500 vecinos

A Estrada sigue acercándose al abismo de los 20.000 habitantes, barrera que marca la pérdida de la primera categoría municipal. El último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística le sitúa en 20.081 habitantes a 1 de enero de 2023, esto es, 25 menos de los que tenía un año antes. Eso sí, es la menor caída en año, pues en los tres ejercicios inmediatamente anteriores había cedido 155, 90 y 128 empadronados.

Otro dato para el optimismo es que la sangría demográfica afecta a 31 parroquias, frente a las 37 del año precedente, mientras que otras dieciséis logran ganar habitantes y cuatro más los mantienen. En el polo negativo, la palma se la llevan Nigoi, que cede 21 vecinos (10,7%); Agar, con 12 (9,7%); Liripio, con 3 (6,6%); Tabeirós, con 18 (6,5%); Castro, con 16 (6,2%); Olives, con 8 (6,1%); y Sabucedo, con 2 (5,8%). Souto, que gana 6 (3,7%); Vinseiro, con 8 (2,9%); y Moreira, con 9 (2,8%), son la otra cara de la moneda. Continúan igual Aguións, Santa Mariña de Barcala, Parada y Ribela.

En términos absolutos, la parroquia de A Estrada es la que más crece, al ganar 117 vecinos (1,2%). El núcleo del mismo nombre, que había restado unos 120 residentes en tres años, se apunta ahora 78 más y llega a 8.379. En cambio, Figueiroa de Arriba mantiene el crecimiento sostenido de los últimos ejercicios y, con 44 empadronados más, rebasa por primera vez el millar (1.034).

Las aldeas que superan el centenar de habitantes son Os Bolos (Lagartóns), con 150 personas, aunque cede una; Berres, con 156, tras ganar dos; A Aldea Grande (Remesar), con 106, tras sumar cuatro; y dos de Santeles: Godoi-Carricova e Fondevila, con 103, dos más, y Renda e Traspedra, con 102, al recuperar cuatro.

Aldeas en riesgo

Siete aldeas pasan a formar parte de las que corren riesgo de desaparición, por no llegar a la decena de residentes: Codeseda y O Currelo (Codeseda), A Canda (Liripio), Bustelo (Nigoi), A Aldea Grande (Ribela), O Barro (Rubín) y Loureiro de Arriba (San Xurxo de Vea). Pero otras nueve vuelven a contar sus vecinos con dos dígitos: Vilancosta (Berres), O Outeiro (Callobre), A Devesa (Codeseda), Vilademeus (Parada), Marque y San Vicente (Ribeira), Carracedo (Ribela), Bargo (Somoza) y Piñoi (Tabeirós).

Repiten las mismas diez aldeas abandonadas: O Souto (Agar), O Preguecido (Aguións), A Calzada (Arnois), O Coto (Codeseda), O Ouzamerxe (Guimarei), Xestás (Liripio), O Pinal (Oca), Os Muros (Parada), Vilanova (Remesar) y Cruxeira (Santeles).

Agar (111 vecinos, 12 menos que en 2022). Gonxar (24), Gueifas (13), Lagoa (2), Outeiro (7), Paraxó (1), A Pedreira (4), A Pena do Foxo (11), Penalobeira (10), Pepe (15), O Río (1), Sorribas (13), O Souto (0) y Valiñas (10).

Aguións (213, igual). Aldea Grande (51), Campenlos (41), Os Cebados (27), O Codeso (30), A Frieira (8), O Outeiro (30), O Preguecido (0), Raxeira (26).

Ancorados, San Pedro (220, -10). O Barro (7), O Foxo (33), Mamoela (10), A Pena de Riba (2), Pousadela (12), San Pedro (63), Ventosela (49), Brei (44).

Ancorados, Santo Tomé (111, -3). Campo Redondo (20), O Castro (26), Gontén (29), O Nabal (8), San Tomé (28).

Arca (148, +3). A Abeleira (7), A Amarelle (10), Arcapedriña (10), O Carballal (23), O Cruceiro (15), A Goleta (12), Nodar (30), Outeiriño (1), A Penela (22), Xustín (18).

Arnois (357, -8). Valboa (56), Os Bieites (7), O Bruñido e A Cacharela (31), A Calzada (0), A Carballeira (58), O Cercido (6), A Costa (3), A Igrexa (11), Os Golmados (44), A Granxa (21), Moimenta (42), A Quenlla (23), O Regueiro (1), A Reigada (7), Riamonde (15), Ribadulla (7), Os Tiguillois (21), A Veiga (4).

Baloira (84, -2). O Cerdeiral (6), Cruces (16), A Igrexa (15), Montoiro (47).

Barbude (102, -2). As Carballas de Abaixo (2), As Carballas de Arriba (6), San Martiño (22), Trasmonte (72).

Barcala, San Miguel (136, -5). Bumio (8), Casa do Frade (4), A Igrexa (89), Souto (35).

Barcala, Santa Mariña (80, =). Santa Mariña (56), Trasande (24).

Berres (387, +6). Berres (156), Celeiróns (16), A Igrexa (3), Mato (17), Pazos (9), Porto (73), Rabuñado (6), A Ribeira (39), Servide (17), Ulla (17), Vilancosta (11), A Vilasusán (23).

Callobre (395, -4). Aldea Grande (59), Cimadevila (25), Figueira (26), Friamonde (32), Os Loureiros (23), Nogueira (47), O Outeiro (10), Ponteliñares (69), Pousada (26), A Riba (26), Vilafruxil (16), O Vilar (36).

Castro (238, -16). Adoufe (6), A Alberguería (19), A Burata (14), A Carballeira (51), Castro (18), Constenla (3), A Cova (18), Lagos (35), Ponte (7), San Miguel (18), O Seixo (44), A Silva (5).

Cereixo (155, -5). Constenla (14), A Igrexa (2), Pernaviva (37), Quintas (33), Señoráns (20), Vilapouca (12), Viso de Abaixo e Viso de Arriba (37).

Codeseda (344, -8). Abragán (11), O Arnado (2), Barro (10), As Bouzas (2), Bugalleira (1), Campos (14), O Codesal (25), Codeseda (9), O Coto (0), O Currelo (9), A Devesa (10), Filgueiras (2), Fontenlo (9), Fragoso (7), A Grela (5), Insuela (10), Marcenlos (20), Monteagudo (4), O Outeiro (11), A Portela (30), As Quintas (35), A Sagrada (50), Vilaboa (21), Xubrei (36), As Gándaras (11).

Cora (183, -2).Barro (22), Carbia (11), Cora (71), Piñeiro (21), Sieiro (43), Vilacriste (15).

Couso (195, -10). Barco (38), O Castro (13), Couso (13), Fontenlo (78), Maíndo (23), Sequeiró (30).

Curantes (163, -5). Cortes (17), Curantes Novo (16), Curantes Vello (6), Esmorís (3), O Fieitoso (4), A Nogueira (8), A Pena-Barreira (7), As Pereiras (32), O Porto (16), Pousada (35), San Martiño (7), Sinteiro (12).

A Estrada (9.591, +117). A Estrada (8.379), Figueiroa de Abaixo (93), Figueiroa de Arriba (1.034), O Pedregal (33), O Vilar (52).

Frades (146, +1). Casalpaio (21), Chaín (24), Frades (16), Requián (19), Subión (38), O Vilar (14), Vilariño (14).

Guimarei (399, +8). Campos (55), A Cardavella (16), O Cogoludo (20), A Costa (30), A Cruz (32), A Devesa (28), O Francés (5), Gudín (22), O Ouzamerxe (0), A Painceira (16), A Portela (13), Rial (46), San Xiao (29), A Torre (43), A Torrevella (31), Xerlís (13).

Lagartóns (279, +2). Os Bolos (150), O Fondo de Viso (34), O Monte (19), O Outeiro (42), O Ouzamerxe (8), Os Tatos (26).

Lamas (109, -3). A Abelleira (1), O Carballal (14), Fontecova (3), Lamas (11), Riamonde (4), Sanlouzáns (41), Sequeiros (15), Sobrado (20).

Liripio (42, -3). Cabanelas (12), A Canda (9), Carballo (5), A Igrexa (12), Quinteiro de Arca (4), Xestás (0).

Loimil (166, +1). As Carballas (44), Loimil do Carballo (15), Os Casares (11), Chenlos (7), A Igrexa (21), O Outeiro (11), Pardellas (10), Penaporrín (4), Riomao (32), A Sobreira (11).

Matalobos (283, +3). A Brea (46), A Graña (27), Guendos (15), Matalobos (99), Río de Sapos (17), Santa Baia (79).

Moreira (326, +9). A Devesa (23), Moreira Nova (68), Moreira Vella (62), O Outeiro (34), A Pía (20), A Pica (22), Sestelo (20), Vilafruxil (27), Vilagude (50).

Nigoi (174, -21). Bustelo (9), A Carballeira (55), Constenla (20), Escarís (38), Parafita (32), O Pazo (12), A Silva (8).

Oca (203, +1). Abelao (4), Castrotión (49), Oca de Arriba (35), Outeiro (18), O Pedrado (25), O Pinal (0), A Praza (26), Rendo (34), O Sisto (12).

Olives (122, -8). O Fieitoso (7), Fraíz (44), Pazos (17), A Somoza (22), A Viladafonso (32).

Orazo (253, -11). Barro (31), Besteiros (4), Castrovite (51), Currelo (22), A Igrexa (21), Orosa (41), Pazos (9), O San Lois (6), Baldarís (12), Vendexa (39), Vilanova (17).

Ouzande (337, -4). Alemparte (71), As Cachopas (18), O Castro (99), O Formigueiro (54), Penarada (19), O Redondo (76).

Parada (156, =). Eiriz (35), Fermil (21), Os Muros (0), Parada (12), Paredes (25), Picáns (14), Sobre da Cova (13), Vilademeus (14), As Vilas (22).

Paradela (158, -3). A Aldea Grande (66), As Covas (25), A Igrexa (43), Ribeiradona (24).

Pardemarín (138, -1). A Brea (4), Castrelo de Abaixo (20), Castrelo de Arriba (21), Golfariz (12), O Mesadoiro (26), Parada (44), Piñeiro (11).

Remesar (129, +2). A Aldea Grande (106), A Fonte Soutelo (15), O Rego (1), Vilanova (0), A Vilasusán (7).

Ribeira (275, +7). Baltar (24), Barbude (22), Constenla (31), Marque (10), O Pazo (45), O Piñeiro (29), A Ponte (15), A Ribeira (41), San Vicente (12), Vilaboa (4), Vilar (42).

Ribela (138, =). A Aldea Grande (9), Carracedo (10), Entrecastrelo (12), Guitón (8), Pumares (27), Sesto e Fondo da Vila (23), Trabadela (19), Vilar (30).

Riobó (174, -8). O Alderido (1), Barcia (14), Os Besteiros (33), As Cancelas (17), A Mota (39), A Pena (23), Portecelo (16), O Río (4), San Martiño (27).

Rubín (293, -5). Agrelo (8), Amarelle (12), Os Balseiros (38), O Barro (9), O Bede (47), A Bemposta (46), Birbigueira (5), A Igrexa (11), O Foxo (33), Pazos (6), A Pena de Abaixo (7), A Pena de Arriba (22), A Veiga da Braña (14), Os Vilas (35).

Sabucedo (32, -2). Sabucedo (32).

Santeles (368, +6). Arxóns (20), Godoi-Carricova e Fondevila (103), Cruxeira (0), Patanín (2), O Pazo (19), Pearo (39), Renda e Traspedra (102), A Ribeira (9), Santeles de Abaixo (19), Sar de Abaixo (21), Sar de Arriba (6), Vilanova (28).

Somoza (197, +3). Albeiriñas (9), Bargo (11), A Carballeira (15), Castro-Ramiro (48), Cernadela (20), A Somoza (20), Sureiros (42), Vila de Abaixo (32).

Souto (166, +6). Cortegada (5), Enviande (19), O Montillón de Abaixo (19), O Montillón de Arriba (38), San Torcado (18), A Somoza (21), Souto (14), Torreboredo (19), A Toxeira (13).

Tabeirós (258, -18). As Carballas (2), Cepetelo (6), Cimáns (8), A Consolación (64), O Outeiriño (8), O Outeiro (14), Piñoi (11), As Quintas (48), Sandán (25), Sar (12), Tabeirós (30), Tosar (23), Vilarreal (7).

Toedo (195, -7). A Carballa (34), A Igrexa (19), O Soutiño (57), O Talló (28), Toedo (57).

Vea, Santo André (324, +1). Calvelo (23), Cardelle (26), Celeirón (45), Constenla (4), Gondarei (10), Murxide (22), Paramá (16), O Pazo (19), Ramiráns (82), A Ribeira (34), Trazarís (26), Vera (17).

Vea, San Xurxo (283, -8). Azoreiros (27), Bouzamar (24), O Casal (18), Fonteboa (28), Guntín (5), Loureiro de Abaixo (21), Loureiro de Arriba (9), O Outeiro (18), O Piñeiro (14), A Riba (6), O Rosallo (21), O Souto de Vea (54), Trascastro (8), Valcárceles (8), A Valiña (19).

Vea, San Xiao (175, -1). Dorelle (24), A Igrexa (19), Gondomar de Abaixo (26), Gondomar de Arriba (19), O Pouso (7), Rabiáns dos Cabaleiros (17), Reguengo (16), O San Bartolomeu (3), Sandelle (11), Vilanova (21), Vixín (12).

Vea, Santa Cristina (291, -14). Barazás (14), Carbia (14), A Casa do Monte (1), O Castro (3), A Cerqueira (10), Nogueira (32), O Outeiro (21), A Panadería (11), Riba de Vea (36), O Rollo (17), Sorribas-Costa e Vista Alegre (32), Tarrío (39), Torre do Vilar (21), A Torrevedra (10), Tracesto (30).

Vinseiro (279, +8). Correáns (21), Fragoso (27), Freán (20), Frende (6), Godoi (24), O Moucho (67), A Pena (28), San Martiño (2), Vinseiro (41), Vis de Baixetes (16), Vis de Correa (27).

