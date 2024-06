Ante el derribo: “Somos optimistas”

La familia estradense asentada en Santa Cristina de Vea que se enfrenta a una orden de derribo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística está estos en la parrilla mediática. Después de la exclusiva publicada por este medio, Lucía Gómez y Lolo Rey han conseguido la repercusión que esperaban, haciendo llegar su caso más allá de las fronteras gallegas. La exposición trajo consigo las primeras respuestas por parte de la esfera política, y aunque los protagonistas no quieren desvelar más sobre la cuestión, Gómez asegura: “No está nada definido pero pinta bien”.

La idea de exponer su caso al público fue el último recurso para intentar proteger su vivienda, con la esperanza de conseguir apoyo por parte de la sociedad para presionar al organismo que emitió la orden de derribo para el inmueble en el que habitan. “Después de recibir la sentencia, además de apelar necesitábamos hacer algo, fue entonces cuando hablando con nuestro abogado pensamos que sería buena idea ponerlo en la prensa” relata la madre de familia.

Desde el sábado 22, cuando su historia salió publicada en las páginas de este periódico, su teléfono no ha parado de sonar. “Estamos muy contentos con el resultado, nos han contactado desde diversas asociaciones para mostrarnos su apoyo y ponerse a nuestra disposición, la gente también nos manda mensajes dándonos ánimo y esperamos que todo este movimiento pueda ayudarnos a revertir esta decisión que amenaza con quitarnos todo” sostiene Gómez.

El respaldo de los vecinos y vecinas, así como de asociaciones como Stop Deshaucios, uno de los colectivos que contactó con la familia Rey Gómez, es positivo y necesario, pero para los damnificados lo más importante es conseguir un acercamiento institucional. En este sentido, Gómez declara que ya han recibido alguna llamada de por parte de políticos, pero prefiere no dar más información dado que todavía no existe ninguna propuesta firma para mediar en su caso: “Hemos recibido alguna llamada que nos da motivos para ser optimistas pero preferimos no hablar del tema hasta que no haya algo más firme”.

El Concello se abstiene

Lucía Gómez y Lolo Rey prefieren guardar silencia en torno a qué políticos y de qué ámbito –local o autonómico– han contactado con ellos. Sin embargo, desde el Concello de A Estrada, el alcalde, Gonzalo Louzao, se abstiene de hacer comentario más allá de que el problema de estos vecinos de Santa Cristina de Vea está fuera de las competencias de la administración que dirige. “El principal error se cometió en 2007, mucho antes de que yo estuviese en política, cuando se permitió que la pareja construyese sin licencia, ahora es cosa de la APLU” lamenta el regidor, que añade: “Si se les permitiese recibir la licencia antes de derribar sería otro escenario distinto, ya que ahí sí podríamos actuar, pero con una orden firme tenemos las manos atadas”.

Suscríbete para seguir leyendo