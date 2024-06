A artesanía, tamén no prato

A Xunta impulsará en Agolada a incorporación dos produtos de Artesanía de Galicia no ámbito da gastronomía e o fomento das sinerxías e do traballo conxunto entre estes dous sectores a través do seu proxecto Artesanía no Prato. O programa de actividades do XI Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebrará nos Pendellos do 5 ao 7 de xullo, incluirá showcookings de recoñecidos chefs do Grupo Nove, así como catas e un obradoiro de decoración.

Nun espazo único, os cociñeiros Álvaro Villasante, Lucía Freitas, Héctor López e Javier Rodríguez Ponte Taky realizarán demostracións culinarias nas que empregarán como soporte pezas de dez obradoiros de Artesanía de Galicia. Haberá obras de cerámica de Buño (Malpica de Bergantiños), Alberto Lista e Alfarería Rulo; Cerámica Raposiñas (A Pobra do Caramiñal), Laura Delgado (Cambre), Ojea Studio (Vigo) e Susana Anta (A Coruña); coitelos de Celso Ferreiro (A Fonsagrada); pezas de coiro de Eferro (Merza, Vila de Cruces); e pezas de madeira elaboradas por Atalanta Madera (A Estrada) e Carballo Estrela (Pontevedra).

As sesións de showcookings iniciaranse o venres con Héctor López (dous soles Repsol), do Restaurante España (Lugo), que realizará dous pases en horario de 13,30 a 15,00 horas. O sábado, o cociñeiro Álvaro Villasante, do restaurante Paprica (Lugo), fará tamén dúas demostracións en horario de 13:30 a 15 horas; e a chef Lucía Freitas (unha estrela Michelín e dous soles Repsol), de A Tafona (Santiago de Compostela), encargarase da das 20:30 horas. O domingo será a quenda de Taky, do Catering Boketé (Cambre), que realizará dous showcookings ás 13:30 e ás 15.

Catas

A programación de Artesanía no Prato conta coa colaboración da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural e completarase con dúas catas comentadas o domingo 7 de xullo. A partir das 18 horas realizarase unha cata dos queixos premiados nas Catas de Galicia (das DOP Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa e Cebreiro) a cargo de Salomé Beiroa, integrante do panel de cata dos queixos galegos con DOP. Ás 19:30 horas está prevista unha cata comentada de augardentes e licores tradicionais de Galicia, a cargo da vicepresidenta do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, Sonia Otero.

Para poder asistir a calquera destas actividades de Artesanía no Prato é preciso inscribirse previamente no teléfono 692843313, en horario de 9:00 a 14:00 horas, ou no correo electrónico info@comunic-artecomunicacion.com.

No Corazón da Artesanía, e tamén no marco deste mesmo proxecto, realizarase un obradoiro de decoración de mesas A Mesa Perfecta, que impartirá Rosana A. Agrelo (Pontevedra), o venres 5 de xullo ás 18,30h, que conta xa con todas as prazas cubertas.