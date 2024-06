A Estrada registra un importante rebrote de COVID y el San Paio podría empeorarlo

El centro de salud de A Estrada registra estos días un destacable incremento en los casos de COVID, superior al esperado en esta época. Son muchos los factores que pueden explicar este rebrote, cuyas dimensiones se esperan mayores de las registradas en cifras, dado que muchos de los casos no llegan a la consulta del médico, o incluso quedan sin diagnosticar. Asimismo, existe preocupación entre la comunidad médica local de que la celebración de las fiestas del San Paio empeoren la situación.

El coordinador del servicio, Juan Sánchez, explica: “Desde que se dieron por finalizadas las medidas más estrictas para prevenir infecciones, es normal que haya un aumento en los casos de COVID, especialmente en épocas de mayor interacción social y cambios de estación. No obstante, el incremento actual es mayor del esperado, probablemente debido la nuevas variantes más contagiosas, una relajación en las precauciones y el descenso de la inmunidad a lo largo del tiempo”.

Además de la relajación en las medidas de protección y la mayor interacción social, otro factor que podría explicar este incremento serían los cambios bruscos en la meteorología, según expone el facultativo: “Los cambios bruscos en la meteorología pueden influir en los rebrotes de COVID. La llegada del frío puede llevar a un aumento en el tiempo que pasamos en interiores con ventilación insuficiente, lo que facilita la propagación del virus. También, el sistema inmunitario puede verse afectado por estos cambios, haciéndonos más susceptibles a las infecciones”.

En cuanto a la gravedad de los casos, Sánchez afirma que en general la enfermedad de presenta de forma más leve, gracias en parte a la resistencia que generaron las vacunas y el haber pasado el virus en otras ocasiones, aunque advierte de que no es conveniente relajarse, ya que en pacientes con otras afecciones el COVID puede traer consecuencias graves.

Por otra parte, si bien antes se pensaba que este virus era estacional, como otras gripes, la percepción ha cambiado en torno a esta cuestión. “Inicialmente se pensaba que la COVID podría ser estacional, pero la experiencia demuestra que el virus está presente a lo largo de todo el año. Esto contrasta con la gripe, que tiende a tener picos más definidos en los meses de invierno. La COVID presenta rebrotes en diferentes épocas del año, relacionados con eventos sociales y condiciones ambientales” señala el coordinador del centro de salud.

La exposición solar puede ser un agravante

La llegada del verano y las altas temperaturas invitan a pasar más tiempo en el exterior, incluso si la salud no está al 100%. En este sentido, cabe preguntarse cómo afecta el calor y el sol al COVID, especialmente cuando se está sufriendo. El médico de familia Juan Sánchez comparte: “El calor no parece ser un agravante significativo para la COVID, y de hecho, algunas investigaciones sugieren que la exposición al sol y la vitamina D pueden tener efectos beneficiosos en el sistema inmunitario. No obstante, durante la enfermedad, es importante evitar la exposición prolongada al sol para no deshidratarse y agravar los síntomas. El descanso y la hidratación son fundamentales para la recuperación”.

Quince contagios en la última semana en Lalín

En otro orden, el aumento de casos no se limita a A Estrada, sino que el mapa del COVID del Sergas registra rebrotes en todos los concellos de las comarcas de Deza-Tabeirós en las últimas semanas, a excepción de Dozón. Desta especialmente el caso de Lalín, que notifica 15 casos en siete días y 26 en las últimas dos semanas. Esto son los datos oficiales, pero la cifra real se intuye mucho mayor, ya que la mayoría de casos no llegan a las consultas médicas y no se contabilizan.

