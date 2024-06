Arranca el San Paio con uno de los platos fuertes, el concierto de The Rapants

Las Festas do San Paio 2024 arrancan hoy oficialmente en A Estrada, aunque desde ayer está inaugurado un photocall en la Calvo Sotelo patrocinado por Elvetia y Basanta Abogados, que permitirá entrar en el sorteo de una noche en una casa de turismo rural con pensión completa a los que se retraten ante el y etiqueten en redes sociales a ambas empresas.

Las bombas de palenque a las 10.00 horas darán el pistoletazo de salida, para seguir con un pasacalles de la Charanga Tíralle do Aire a las 11.30 que llenará de música las calles del centro urbano, para que los estrandeses comiencen a sentir el espíritu festivo. No obstante, el inicio oficial de las Festas do San Paio 2024 no será hasta las 12.30 horas con la tradicional lectura del pregón desde el balcón de la casa consistorial, que este año vendrá de la mano de Lito Garrido y César Romero, cantantes de las orquestas Panorama y Cinema, respectivamente.

Una vez este discurso de inicio de fiestas haya concluido, a las 13.00 la comisión lanzará pirotecnia y tendrá lugar un brindis con sidra estradense antes de dar paso a una de las principales novedades del programa de este año: la sesión vermú por barrios. Esta primera entrega de las cuatro sesiones que se irán celebrando durante el calendario festivo en diferentes puntos de la villa se ubicará en el parking del Invictus, en la avenida de Santiago, y estará amenizada por el dúo Punto Zero. Será a las 14.00 horas y busca llevar los festejos a todas las esquinas del casco urbano.

Después de este aperitivo, se pausarán las actividades hasta las 17.00 horas, cuando la Charanga Tíralle do Aire vuelva a salir por el viario estradense, marcando la transición entre la sobremesa y una tarde-noche de numerosos eventos musicales y culturales.

El primero de ellos será la exhibición de la Escuela de Baile Stradanza en colaboración con Lil Kids, ganadores de Got Talent 2023 en la Alameda municipal. Lo seguirá el concierto de Doctor Zaius a las 20.00 horas en la Zona dos Viños y el de Broken Beach a las 21.30 horas en Praza de Galicia.

Con todo, el plato fuerte llegará a las 23.00 horas con el concierto de The Rapants en la Praza do Concello, financiado a través de la Diputación de Pontevedra. Para cerrar la noche y poner el punto y aparte del programa hasta mañana, festivo local, la Orquesta Galilea sacará a los presentes a bailar desde Porta do sol a partir de las 00.30 horas.

Gañete enciende el alumbrado. / Bernabé/ Javier Lalín