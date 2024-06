Solidariedade, igualdade e coidado do medio, na Romaría da Rapazada

O vindeiro domingo, 30 de xuño, volta ao recinto da Saleta de Siador a Romaría da Rapazada, unha cita única que cumple 34 anos. Nesta edición da un xiro na súa oferta respecto ás últimas cunha aposta por actividades máis sustentables relacionadas coa igualdade, a solidariedade ou o coidado do medio, entre outras. Na organización entrán tres asociacións de nais e pais do municipio: Raparigos, Brincadeira e Musiquiños, dos CEIP de Silleda e A Bandeira e da Escola de Música Municipal de Silleda, respectivamente.

A xornada, na que tamén colaborarán persoas mozas como voluntarias, dará comezo ás 12 horas coa apertura dos obradoiros, entre os que figuran os xa clásicos de maquillaxe e tatuaxes temporais, dirixidos por Eduvía; un sobre circo, organizado polas anpas; ou outro de confección de alas de bolboretas, coordinado por Aupa Deza. Media hora máis tarde, Inma Soto contará o conto Xela, a superheroína de aldea, unha proposta relacionada coa sensibilización ambiental que chega da man da Fundación Roberto Rivas.

Os xogos tradicionais de Sororas tamén amenizarán a mañá no recinto de Siador. A Fundación Museo do Campo exporá un tractor histórico e outros materiais. Dende o Concello realizaranse actividades de sensibilización sobre igualdade ou a reciclaxe, en consonancia coa elaboración da Axenda2030.

Xa pola tarde, a actividade intensificarase coa participación do CDR Medelo-Cogami, que amosará o traballo que se realiza no centro, ou a estrea da Caravana de Recycling, proposta que, mediante a recuperación de bicicletas usadas, tamén aposta por promover a solidariedade e a mobilidade sostible. Non faltarán os xogos de sempre, como o tiro á corda, o pano, a carreira de sacos ou brilé. Ás 17 horas está prevista a carreira de orientación baixo o título O tesouro de Siador, proba que se desenvolverá nos arredores do recinto saletino.

Máisquedanza e Duende Circo

Xa para rematar a xornada, no anfiteatro celebrarase unha exhibición a cargo do alumnado de Máisquedanza e, de seguido, chegará o espectáculo final: Pallaso total, da compañía Duende Circo, incluido no programa Cultura no Camiño.

No recinto haberá servizo de bar, atendido por integrantes das anpas, e estacionamento gratuito. Dende o Concello de Silleda agradécese a implicación de todas as persoas voluntarias, entidades participantes e dos Pais Saletinos de Siador na celebración desta cita, que cada último domingo de xuño reúne a centos de persoas na localidade para gozar dun evento único.

A celebración desta edición foi presentada polas directivas das anpas silledenses e as concelleiras de Cultura, Mónica González, e de Educación, Ángela Troitiño.