“Deberíamos ponerle al campo de fútbol de A Estrada el nombre del doctor Cota”

Jaime Pazos no es un hombre al que le guste demasiado hablar. Como él dice, cada vez que lo hace “sube el pan”. En esta ocasión sin embargo lo convencemos para hablar un poco de la peña que ayudó a fundar hace ya 30 años y que preside desde hace 18. Pazos es un hombre directo, enamorado hasta las trancas de su Madrid y que en este tiempo ha sabido ganarse el cariño de personas importantes dentro de la “casa blanca”. Su carácter afable no le impide sin embargo meterse en charcos.

–Vienen de celebrar el 30 aniversario de la Peña Madridista Estradense, ¿cuándo entró usted?

–Desde el principio, como fundador, y desde hace 18 años ya como presidente.Todo esto empezó a partir de un grupo de amigos. Éramos unos quince. Los primeros años fuimos organizando una fiesta por temporada. A veces en un hotel, otras en una carballeira... fuimos cambiando. Nuestra ilusión desde el principio era contar con una sede propia y la conseguimos tener durante muchos años, hasta la pandemia. Era un local que teníamos en la calle San Paio que estaba muy bien.

–Tienen sin embargo su propio espacio en el bar TL2.

–Sí, y estamos muy contentos allí. No es sin embargo lo mismo estar en un local privado a que sea un bar, aunque tengamos un sitio para nosotros. Si tienes un local propio puedes hacer reuniones tranquilas o poder traer a algunos jugadores a nuestra sede. Por ejemplo el día que vino Diego López a nuestra sede a ver un partido del Madrid. Por allí pasó Buyo, Vicente del Bosque, Tomás Roncero... La idea es seguir en esa línea. Si quieres traer a alguien conocido el día de la fiesta puede que no les cuadre bien pero si tienes una sede puedes invitarlos a venir cualquier día de la semana a ver un partido por ejemplo. No vamos a traer a Zidane o a Florentino pero sí que tendríamos más opciones más allá de la fiesta. Incluso los chavales pequeños del Real Madrid que vinieron a jugar a A Estrada un torneo vieron ganar una Copa de Europa en nuestra sede. Al final son recuerdos bonitos.

–Algo que llama la atención es la capacidad que siempre tuvo esta peña de traer conocidas figuras del Real Madrid a pesar de ser una peña de un pueblo pequeño de Galicia.

–Todo se lo debemos a comportamiento de la gente. Todos los que vienen aquí quedan muy contentos. Eso después lo van comentando entre ellos. Es una red que va aumentando y cada vez te conocen más. Hace años sería impensable que viniese aquí Del Bosque con la Copa del Mundo. Una cosa va trayendo otra. También trabajamos mucho. Después de acabar la fiesta del otro día ya tenemos fecha para la del año que viene. Así ya tenemos reservada la pulpeira y el Pazo de Xerlís. Vamos a cambiar al domingo para que pueda venir gente que no puede hacerlo en sábado. Será el 8 de junio.

–¿Cuántos socios tiene la Peña Madridista?

–Nunca bajamos de los 200 socios. Hay muchos que no pueden venir a la fiesta o a los partidos. Otros también pagan el carné pero van a pocos actos.

–¿Notan el buen momento que está viviendo el Real Madrid?

–Ahora parece que está de moda pero también estuvimos muchos años en los que las cosas no nos salían bien. Está claro que no es lo mismo si ganas que si no ganas. El ambiente es diferente. Lo notamos también en los socios que quieren ir a ver los partidos al Bernabeu. Siempre pedimos entradas. Este año también vamos a organizar algún viaje en tren en vez de ir en autobús. Como siempre, cumpliremos con la tradición de ir a Valdebebas. A todos les gusta ir allí. Parece que solo entrar ya respiras de otra manera.

–Tienen ahora la aspiración de que el vecino de Silleda Joselu venga un día a visitarlos. ¿Cómo ve ese objetivo?

–Veremos si puede este verano. Somos conscientes de que tiene muchas peticiones pero tenemos una pequeña ventaja. Según me comentó, está muy agradecido a nuestra peña por invitarlo hace una década. Cuando estaba en el Castilla y no era tan conocido ya intentamos que viniese. Ahora me prometió que iba a venir. Esa ilusión no la pierdo. Es un chaval muy humilde. Ojalá se pueda quedar en el Madrid. Es bonito ir al campo de Silleda y ver su nombre en el cartel. Un orgullo para él. Me pareció una buena idea ponerle su nombre. Aquí en A Estrada nuestro campo no tiene un nombre propio, solo el Municipal. Creo que se le debería poner el nombre del doctor Cota. Después de todos los homenajes que se le hicieron, creo que el verdadero homenaje sería ponerle su nombre al campo, y más en un año que el Estradense cumple cien años y el Estradense Veteranos, cincuenta. No creo que haya una persona que lo merezca más que él ahora mismo. Parece increíble que tengamos que esperar a que muera una persona para ponerle su nombre a una calle o a un instituto. Es chocante que en Silleda ya le pusiesen el nombre de Joselu y aquí no seamos capaces de ponerle el nombre de alguien que lo merece tanto como el doctor Cota. Creo que debería haber un debate sobre esa idea.

