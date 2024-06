A Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada celebrou onte a súa xuntanza anual, cumpríndose, ademais o corenta aniversario dende a súa creación.

Corenta anos de amizade na Estrada / nerea couceiro

O encontro tivo lugar, nun primeiro momento, ás 12.15 horas na Praza da Igrexa, para logo asistir á tradicional misa en recordo dos estradenses falecidos. Deste xeito, unha vez remataron os oficios relixiosos, a comitiva desprazouse precedida por un grupo de gaiteiros e pandereteiras de Tequexetéldere ata a Alameda municipal, onde tería lugar a ofrenda floral ao monolito de Marcial Valladares coa que se reforzou a honra e o recordo aos veciños e veciñas que xa non están.

Neste punto foi tamén onde se entregaron as medallas de ouro coas que o colectivo busca recoñecer a traxectoria e o esforzo de todas aquelas persoas e empresas que co seu traballo contribúen a elevar o nome da vila estradense.

Nesta ocasión, os galardoados foron Xosé Lueiro, Aluminios Campos e Argentinos Burguer.

Se ben o representantes de estas dúas últimas empresas non pronunciaron ningún discurso, o escritor, actor e músico Xosé Lueiro si compartiu unhas palabras cos presentes. Na súa intervención, o galardoado reivindicou a figura de Avelina Valladares ante o monolito dedicado á memoria do seu irmán e proclamou: “Xa é hora de que lle demos a altura que merece”. Ademais, avogou porque asociacións que levan a cabo iniciativas como as medallas de ouro de Fillos e Amigos da Estrada dean un paso á fronte e honren esta figura esquecida do Rexurdimento galego, que lembrou, foi unha das primeiras mulleres en escribir na lingua propia durante a metade do século XIX, xunto con Rosalía de Castro.

No acto estiveron presentes, ademais dos integrantes deste colectivo, persoeiros políticos como o alcalde, Gonzalo Louzao, ou a nova edil de Cultura, Lucía Seoane.

Por outra banda, cabe incidir en que a Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada cumpre catro décadas dende a primeira comida de confraternidade celebrada coincidindo coas festas patronais no ano 1984. Dende entón, o obxectivo deste colectivo foi promover a amizade e a confraternidade entre os estradenses, xa sexa de orixe ou de sentimento. Nestes corenta anos a asociación repartiu más de douscentos distintivos entre persoas e empresas ilustres, que conseguiron poñer de relevo ao concello. Por iso, como non podía ser doutro xeito, a xuntanza desta ano pechouse cunha comida de confraternidade no restaurante Samaná.