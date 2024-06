Tres institutos de notable

Tres institutos de Deza y Tabeirós-Montes rebasan el 7 de nota media en la parte general de la ABAU, mientras que otros cuatro están por encima del seis y uno no llega a esa nota. En total, concurrieron 241 de la zona y aprobaron 231 (95,8%).

Pili Somoza fue agasajada por toda la comunidad del Antón Losada. | // FDV / Xan Salgueiro

El IES Manuel García Barros, de A Estrada, presenta la nota media más alta en la parte general de la selectividad, con un 7,464, mientras que en Bachillerato había promediado 8,01, por lo que arroja también una de las mínimas diferencias entre ambas calificaciones, de 0,54 puntos. Aprobaron los 49 alumnos que se sometieron a las pruebas de acceso a la universidad.

En segundo lugar aparece el IES Pintor Colmeiro, de Silleda, con 7,138 de media en la ABAU, 0,9 puntos por debajo de la media de BACH, que está en 8,04. Fue otro de los que hizo pleno, con 17 estudiantes y todos aptos. El podio lo completa el IES Laxeiro, de Lalín, con 7,024 de media en la parte general y 7,9 en Bachiller, lo que arroja una diferencia de 0,88 puntos. Aprobaron 51 de los 54 alumnos que se presentaron, esto es, el 94%.

Ya por debajo del 7 de nota media aparece el CPR Plurilingüe María Inmaculada, de Silleda, con 6,977, que son 1,1 puntos menos que los 8,08 que promedió en BACH. Con once examinandos, también hizo pleno. El IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, envió a 17 personas a selectividad y solo una no logró el certificado de aptitud, de modo que su porcentaje de éxito es del 94%. Promedió 6,74 en la parte general, justo un punto menos que en Bachillerato (7,74).

Con un 6,597 aparece el IES Ramón María Aller Ulloa, de Lalín, que había promediado 7,8 en BACH, lo que se traduce en una de las diferencias más grandes entre ambas notas en la zona, 1,2 puntos. Hizo pleno, pues aprobaron los 49 que se presentaron. Mayor es aún la diferencia en el caso del IES Chano Piñeiro, de Forcarei: 1,73 puntos entre su media de ABAU (6,114) y la de Bachiller (7,84). Es el centro de la zona que menos alumnado envió, siete, y todos aprobaron.

Cierra esta clasificación el IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, de A Estrada, con 5,836 de media en la parte general. Además, ostenta la mayor diferencia (1,63) con respecto al promedio de BACH, que es de 7,46. También es centro de las comarcas el que menos porcentaje de aprobados presenta, un 84%, pues superaron las pruebas 31 de 37.

Laura López Peña, directora del Colmeiro

El IES Pintor Colmeiro estrenará equipo directivo el próximo curso, pues Xesús Fernández Sulleiro se va a un instituto de Santiago, en un concurso de traslados. Profesor de Filosofía, este mes se despide del centro silledense después de 23 años, buena parte de ellos en el equipo directivo: primero como vicedirector, entre 2007 y 2009, y los últimos trece cursos, desde 2011, como director. Le sustituye Laura López Peña, profesora de Inglés, de Lalín, que comunicará el nuevo equipo al claustro el día 28 para comenzar su mandato el 1 de julio. Por otro lado, el instituto vivió ayer una jornada de cierre de año académico dentro y fuera de sus instalaciones. Así, alumnos de los dos primeros cursos de ESO realizaron la ruta de senderismo entre la Fervenza do Toxa y el área recreativa de A Carixa, en la parroquia cruceña de Merza. En el propio centro hubo actividades deportivas que culminaron con el clásico partido de fútbol entre estudiantes y profesores.

Emotivo adiós a Pilar Somoza en el Antón Losada

El de ayer fue un día de adioses no solo de los alumnos que culminan sus etapas, sino también de otras personas muy importantes para la vida académica diaria. Es el caso de Pilar Somoza Sánchez, encargada de la cafetería del IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia. Pili recibió una multitudinaria y emotiva despedida por parte de todo el centro, que se paralizó para darle tan grata sorpresa en forma de regalos, palabras de cariño y alguna que otra lágrima.