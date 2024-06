Unas 300 familias de A Estrada piden con su firma reforzar la seguridad de los parques

La iniciativa impulsada por varios padres y madres estradenses para pedir un incremento en la seguridad de los parques y áreas recreativas infantiles del concello ya suma cerca de 300 firmas y se espera que la cifra crezca antes de la entrega definitiva en el Consistorio, que tendrá lugar el próximo lunes 24.

La persona encargada de gestionar esta recolecta de firmas es Jeanette Valiñas, que desde la pasada semana ha compartido el formulario con varias familias y usuarios habituales de estas áreas de juego después de que un episodio de acoso a varias pequeñas hiciese saltar las alarmas.

En concreto, hace también una semana se denunciaba que un varón joven se escondía en los toboganes del parque de la Praza do Mercado para intentar tocar a las niñas. Después de que los padres y madres fuesen avisados de la situación e intentasen increparlo, este salió corriendo, lo que imposibilitó que se le reconociese. Con todo, Valiñas asegura que se trata de un individuo joven, posiblemente menor de edad.

Después de que se denunciase este episodio, otras familias relataron que sus pequeños habían sufrido una experiencia similar hace dos meses, aunque en ese momento decidieron dejarlo correr.

Ahora, los progenitores aúnan fuerzas para evitar que una situación de este tipo se vuelva a repetir, y son ya más de 250 firmas las piden al Concello un aumento de seguridad en las zonas de juego. “Estamos atravesando un momento en el que da miedo llevar a los peques al parque porque existe el riesgo de que les suceda algo y que no haya forma de atrapar o identificar al culpable” sostiene Jeanette Valiñas, detrás de la iniciativa, y añade: “Pedimos que si no se puede instalar videovigilancia, al menos se refuerce de forma presencial la seguridad durante las horas en las que los niños y niñas usan el parque, con personas que vigilen que algo así no vuelve a suceder”.

Asimismo, la estradense resalta que no solo se pretende luchar contra episodios de acoso sexual como el que presuntamente sucedió hace una semana en la Praza do Mercado, sino contra cualquier tipo de acto que disturbe la tranquilidad en estas zonas recreativas, haciendo un guiño a los altercados tanto entre menores como adultos que se vienen sucediendo desde hace un tiempo en la Alameda. En este sentido, Valiñas recalca la importancia de denuncia para conseguir que se tomen medidas.

