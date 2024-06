Suspenden el San Xoán de Botos para no “pisar” otros festejos en el municipio

La comisión de fiestas de Botos hizo público ayer un comunicado anunciando la suspensión del San Xoán porque “este año al no ser en domingo y el 24 no ser festivo, decidimos suspenderlo para no tener que pisar a otra parroquia o fiesta de San Xoán, dado que en nuestra parroquia siempre hay fiestas”. En este sentido, recuerdan que el 24 de agosto actuarán en Botos París de Noia y Marbella, y al día siguiente lo harán Cinema y El Combo Dominicano,