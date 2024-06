Serra do Faro y Lalín, entre las estaciones con las temperaturas mínimas más bajas en primavera

Cálida y lluviosa. Así era la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la primavera que terminó este jueves, a las 22.51 horas. Y si bien ha tenido algunos, más bien contados, días de calor, la estación que acabamos de cerrar ha dejado el protagonismo al frío y a la lluvia.

Sobre el primero, el informe climatológico de Meteogalicia incluye dos estaciones de la comarca, la de Mouriscade, en Lalín, y la de Serra do Faro, entre Rodeiro y Chantada, entre los diez enclaves gallegos con las temperaturas mínimas más bajas. En Serra do Faro, durante la nevada de Semana Santa, el 26 de marzo, los termómetros cayeron a los 2,1 grados bajo cero. El brusco descenso de las temperaturas durante esa madrugada tiñó de blanco no solo las cumbres de Rodeiro, sino también puntos de Dozón, Forcarei y Cerdedo-Cotobade. Otra ola de frío, ya a finales de abril, provocó que en Mouriscade la mínima fuese de 1,6 grados bajo cero en la jornada del día 23. En un listado de las diez estaciones más frías, Rodeiro ocupa el cuarto puesto y Mouriscade, el noveno. Calvos de Randín, en Ourense, mantiene su estatus de enclave más gélido, con una temperatura mínima de 3,7 grados bajo cero, el 29 de abril.

Horas de frío

No hubo días de heladas durante los últimos tres meses, pero sí muchas horas por debajo de los 7 ºC; fueron 576,8 horas en Serra do Faro, que es como si se tratase de 24 días, casi un mes, con esas temperaturas de menos o igual a 7 grados. En Mouriscade, que no en el casco urbano de Lalín, el termómetro marcó menos de esa temperatura hasta en 285,7 horas, el equivalente a casi 12 días.

Pero vivimos también episodios de calor. En un análisis por meses y estaciones meteorológicas, en abril los termómetros llegaron a marcar 27,9 grados en el casco urbano de Lalín, 27 en Forcarei, 25,7 en Serra do Faro y 29,6 en Camanzo, a orillas del Ulla en Vila de Cruces. Mayo también tuvo sus jornadas calurosas, con máximas de 26 grados en la cabecera dezana, 24,4 en Forcarei, 23,2 en la cumbre del Faro y 28,5 en Camanzo. Fue en esta parroquia cruceña cuando en junio los termómetros alcanzaron los 30,2 grados, en la jornada del pasado 7 de junio, el mismo día en el que Lalín alcanzó los 28,9 ºC, Forcarei los 28,2 y Serra do Faro, 27,6.

Tres niños se bañan, en abril, en la playa fluvial de Pozo do Boi. / BERNABE/JAVIER LALIN

Camanzo pasa por ser una de las zonas más cálidas de Deza y Tabeirós-Montes, mientras que Rodeiro y Mouriscade, como vimos, están entre las más frías, y Forcarei tiende a registrar siempre el mayor volumen de lluvia. Y volvió a ocurrir en esta primavera: desde el 20 de marzo hasta ayer sobre este municipio cayeron 498,2 litros por metro cuadrado (l/m2) de precipitaciones, y destaca una jornada, la del 3 de mayo, con nada menos que 71,9 milímetros de precipitaciones. El puente festivo de ese mes, a diferencia de las nevadas y el frío de Semana Santa, quedó marcado por aguaceros tanto en Forcarei como en el resto de las comarcas, pero su cómputo global no cuela la estación forcaricense entre las diez más lluviosas de Galicia. En ese listado figura a la cabeza Muralla, en el concello coruñés de Lousame, con una primavera en la que cayeron 1.143 milímetros de precipitaciones, y cierra el podio Castrove, en Poio, con 868, casi 400 milímetros más que en Forcarei. En esa nómina de 10 estaciones más lluviosas, figura en el noveno puesto Rebordelo, en Cotobade, con 876 l/m2.

En cuanto a las demás estaciones de Deza y Tabeirós-Montes que pueden consultarse en Meteogalicia, durante la primavera se recogieron 434,8 milímetros de precipitaciones en Serra do Faro, 283 en el casco urbano de Lalín y 284,2 en Camanzo.

Aire contaminado en Lalín

Ecologistas en Acción acaba de difundir el informe La calidad del aire en el Estado español durante 2023. El documento recopila los datos de 785 estaciones 56 de ellas en Galicia, entre las que se encuentra Lalín, para medir la presencia de contaminantes como el ozono troposférico (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión PM10 y PM2,5. Las primeras se forman a través del polvo, el polen o el moho, y las segundas presentan nitratos, sulfatos o metales pesados, de modo que están muy vinculadas a procesos como la combustión de las calefacciones o el tráfico.

En el caso de Lalín, durante el año pasado hubo 5 días en que se superó el tope de 15 microgramos por metro cúbico de esas partículas PM2,5 que recomienza la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su media anual fue de 5 microgramos por metro cúbico, justo el máximo que marca la OMS. Hubo también 24 días en que la presencia de ozono superaba el umbral de los 100 microgramos por metro cínoco. Sí está por debajo de los 10 microgramos de dióxido de nitrógeno, al tener una media anual de 3, y del nivel de PM10, con 8, frente a un tope de 15 microgamos/m3.

Suscríbete para seguir leyendo