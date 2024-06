Un sábado de marcha gaña o Videoghit

O instituto Pintor Colmeiro acolleu onte a entrega dos premios Videoghit 2024, nun evento aberto a toda a comunidade educativa. Para ir facendo boca, tanto o alumnado que aspiraba a estes premios como os proxenitores e os que somos fans destas pezas audiovisuais puidemos velas no sitio web https://sites.google.com/site/eticolmeiro.

Entre as propostas impúxose Sábado, realizada por tres estudantes de terceiro de Secundaria deste centro, Jorge Rivas, Íker Aller e Hugo Cal. En case 3 minutos, este vídeo recrea cómo é un sábado de día: limpar a casa, lavar o coche e o camión ou sachar na horta... labores que poden ter como premio saír pola noite a unha discoteca ou a unha verbena. O que é un sábado de marcha, pero tanto de noite como de día, porque parar non paran de traballar en toda a xornada.

O gañador na categoría de Infantil e Primaria é o alumnado de Primaria do CEIP O Carballal, de Marín, con Poesía en silencio. Neste vídeo, varios nenos e nenas van recitando diversos poemas de Luisa Villalta, a escritora homenaxeada nas Letras Galegas deste ano, cunha música composta polo profesor Víctor Castro e que da, se cabe, aínda máis fermosura a eses textos.

En canto ao premio Concello de Silleda, recaeu en Miña abuela Manuela, feito por un grupo de alumnas do instituto silledense: Saleta Souto, Mariña Rodríguez, Antía Villanueva, Daniela Buján e Lucía Fernández. Cunha música tamén moi pegadiza, déixannos claro que as avoas, co seu pelo recollido nun moño, os buracos nos xerseis de lá e o pano para sonarlle os mocos aos netos non só nunca pasarán de moda, senón que deixan que o seu estilo continúe nas seguintes xeracións.

Hai outra categoría, a do vídeo máis charramangueiro, é dicir, ecléctivo ouprovocador, no que se proclamou vencedor Se non fora pola calor, das alumnas do Colmeiro Ana Molinos, Julieta Ojea, Sofía Marrero e Antía Jiménez.Dan unha boa idea para estes meses que nos agardan: durmir dentro dunha neveira.