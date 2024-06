Cultura distribúe 13.900 euros para o fomento do galego nos centros educativos

A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude outorga 13.900 euros para o fomento do galego en centros educativos, repartidos desta maneira: 258 para o CEIP de Agolada; 387 para o de Tenorio; 341 para o CEIP San Xoán Bautista, en Cerdedo: 470 para o Cabada Vázquez; 488 para O Foxo; 494 para Figueiroa; 492 para Manuel Villar Paramá; 889 para o Pérez Viondi; 815 para Oca; 421 para o IES García Barros; 454 para o IES Número 1; 492 para o CEIP As Dores; 262 para Soutelo de Montes; 465 para o IES Chano Piñeiro; 412 para Manuel Rivero; 303 para Varela Buxán; 243 para Vilatuxe; 499 para Xesús Golmar; 387 para Xoaquín Loriga; 526 para IES Laxeiro; 492 para IES Aller Ulloa; 383 para o CPI de Rodeiro; 448 para o CEIP de Silleda; 432 para o Ramón Valenzuela; 443 para o IES Pintor Colmeiro; 840 para o CEIP da Piedade; 303 para o CEIP de Cerdeiriñas e 846 para o IES Marco do Camballón.