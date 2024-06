Crespo aduce que no quiere “entrar en polémicas estériles” sobre la moción de Arenal

El alcalde de Lalín, José Crespo, se refirió ayer en una emisora local a la moción ciudadana que pide eliminar la zona azul de la calle Arenal e incorporar medios que faciliten la salida de los garajes, así como una zona verde. Crespo indicó que “donde hay comercio es importante que haya zona azul. Dentro de un año miraremos, si después de un año hay el sentimiento que hay hoy lo estudiaremos, y si no quedará como está”. Añadió que “no voy a entrar en polémicas estériles, alimentadas probablemente por algún partido político que intenta hacer oposición con temas que son de comer.”.

Desde el PSOE, Alba Forno indica que la teniente de alcalde, Paz Pérez, le indicó sobre la inclusión en pleno de esta moción ciudadana “que está en trámite”. La ordenanza no marca de forma explícita, indicó Forno, que tenga que ir a sesión en el primer o segundo plenos. Para el PSOE, el ejecutivo intenta aplazar el debate “para calmar las aguas y que pierda relevancia” la polémica sobre esta zona azul. Y añade que, si al final no se debate en pleno “demuestra su cobardía política del PP y de Crespo, al no ser capaces de llegar a ningún consenso con la ciudadanía”, además de incumplir un acuerdo plenario que aprobó la ordenanza para presentar mociones ciudadanas.