La Rapa das Bestas, peregrina antes de ser BIC

No necesita presentación, pero no va sobrada de protección y toda ayuda es poca. La Rapa das Bestas de Sabucedo se convirtió ayer en una peregrina más en Compostela. No fue a pedir la bendición del Apóstol, como hace cada primer fin de semana de julio con el patrón de Sabucedo (San Lourenzo), pero sí escogió el Museo das Peregrinacións y la catedral de Santiago como telón de fondo para la presentación de la presente edición de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. La tradición se perpetúa este año con el amparo de que galopa hacia su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

La Rapa no se presentó en casa, pero sí entre vecinos. Y es que la asociación Rapa das Bestas dio a conocer el programa y las camisetas de este año acompañada por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, el edil estradense de Eventos, Óscar Durán, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, el también estradense José López Campos. Entre el público estaba asimismo el anterior concejal estradense de Cultura y ahora jefe de gabinete en la consellería, Juan Constenla.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde. Gonzalo Louzao se refirió a la Rapa como “la fiesta más singular” del municipio y quiso aprovechar los primeros momentos de su intervención para agradecer públicamente a la asociación que preside Paulo Vicente la implicación en el cuidado de esta tradición, “y además con la sensibilidad de cuidarla desde la adaptación a los tiempos”, puntualizó. Agradeció también que entre, los primeros esfuerzos de su antecesor, José López, como conselleiro de Cultura haya estado el inicio del expediente para que la Rapa das Bestas de Sabucedo sea declarada BIC. “Es esa fiesta que todos los concellos quisieran tener”, asumió Louzao.

Adelantó el alcalde que este año habrá medios de comunicación llegados de China, Francia, Portugal, Egipto o Estados Unidos dando cobertura a la Rapa, junto con otros muchos llegados de distintos puntos de España. Aludió de igual modo a que, si las condiciones de cobertura lo permiten, la Rapa dará también el salto a la plataforma social Twitch, con las retransmisiones de Siro López.

La importancia de un BIC

“Gracias por lo que pasó el otro día en el Parlamento. Es algo muy importante para nosotros”, dijo el presidente de Rapa das Bestas, Paulo Vicente, en alusión al anuncio –en la Cámara gallega– de que la Xunta incoa el expediente para que la Rapa sea declarada BIC. “Lo necesitamos para nuestro desarrollo y protección del hábitat de nuestras bestas”, señaló. Avanzó que el de este año será “un programa muy extenso”, con mucha programación cultural arropando a una celebración enraizada en Sabucedo desde hace siglos. “La Rapa es algo que se ve a simple vista. No nos gusta designarlo como espectáculo, es el desarrollo de una tradición centenaria. Detrás de ese curro, de esos aloitadores hay mucho. Y vuestra ayuda en ese mucho es fundamental para nosotros”, dijo Vicente Monteagudo, que agradeció el apoyo brindado por la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Concello de A Estrada.

El trabajo de una sociedad

“Hay pocas que tengan la potencia y la fuerza que tiene la Rapa das Bestas de Sabucedo. Representa el cuidado del monte, la convivencia en un medio natural, el cuidado de los caballos salvajes, la implicación de un pueblo y, sobre todo, cómo se implica los 365 días del año. Porque la Rapa es el trabajo de una sociedad para preservar una tradición centenaria y los caballos salvajes en el monte”, resumió el conselleiro de Cultura, argumentado con ello que está convencido de que esta fiesta reúne las condiciones para ser declarada BIC en el apartado de patrimonio inmaterial. “Esta incoación tiene un plazo máximo de dos años. Se va a publicar, previsiblemente, el 3 de julio y, a partir de ahí, los trámites para documentar y justificar que la Rapa reúne las condiciones de singularidad, de las que a nadie le cabe duda”, apuntó José López. Consideró el conselleiro que esta declaración como BIC contribuirá a “potenciar todo el ecosistema que hay alrededor de la Rapa los 365 días del año.; para los gallegos de hoy y para los gallegos de mañana”.