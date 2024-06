O coletivo Silleda Iniciativas Culturais (SIC) organiza para este domingo un paseo para recoller agua en sete fontes nas que repousarán as herbas do San Xoán para a celebración desta festa de entrada no solsticio de verán.

Un paseo por sete fontes polo San Xoán en Silleda / REDACCIÓN

A saída está programada para as 10.00 horas na Praza Benito Rivas da capital municipal e os participantes [non é preciso anotarse] irán cara a Siador, con parada en sete fontes, para chegar ao punto de partida sobre as 12.30 ou 13.00 horas. Debido á lonxitude da camiñada, de 9,75 kilómetros, non está recomendada para crianzas de menos de 7 anos ou para persoas con problemas de mobilidade. Para ir solo hai que ter gañas de camiñar e de coñecer o patrimonio do municipio, ademais de levar unha cantimplora ou botella para enchela coa agua que se irá recollendo en cada manantial.

Unha das paradas será na Fonte de Abaixo, que acaba de ser limpada da grande cantidade de lixo que se amoreaba dentro. Está nun espazo ao que a cotío acuden rapaces ou estudantes de centros educativos próximos para facer botellón ou tomar un refresco con lambonadas. A Fonte de Abaixo será a primeira parada desta ruta organizada por a citada asociación para a véspera de San Xoán.