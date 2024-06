Lalín adjudicó el año pasado 10,6 millones en más de 200 contratos

El Concello de Lalín tramitó el ejercicio pasado más de 200 contratos de suministros, servicios u obras con los que movilizó algo más de 10,6 millones de euros. En un año electoral, el grupo de gobierno adjudicó exactamente 213 contratos, la mayor parte por la modalidad del acuerdo menor que faculta a las administraciones locales para realizar por ejemplo procedimientos negociados o contratos directos siempre y cuando no se superen unas cuantías económicas que están definidas por ley.

El Tribunal de Cuentas difunde periódicamente, además de los datos de liquidaciones presupuestarias, convenios y otras gestiones de las principales administraciones públicas, también la relación de contratos por anualidades. La última corresponde a 2023 y, por cierto, entre los ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes hay algunos de los que no constan datos. Como acontece con la rendición contable en ocasiones la ausencia de información se atribuye a que el ayuntamiento de turno no remitió en plazo la documentación requerida no solo para permitir que se realice una labor fiscalizadora sino también en aras de la transparencia.

Si echamos un vistazo a esta relación de 213 contrataciones, que sumaron exactamente un volumen económico de 10.673.634 euros, encontramos adjudicaciones como las de la urbanización del Centro Integral de Saúde (CIS), por 504.502 euros. No que no aparece es la identidad de la empresa adjudicataria en ningún caso. La rehabilitación de los centros sociales de Sello, Palmou, Palio, Catasós, Moneixas, Xaxán, Camposancos o Santiso son otras de los contratos, así como, por ejemplo, 4.416 euros por los arcos lumínicos de la Feira do Cocido o 4.990 euros por la pirotecnia para esta fiesta. Material, celebración de jornadas temáticas, cursos o hasta 2.678 euros en caramelos para la Cabalgata de Reyes aparecen en esta relación.

Los trabajos de reurbanización de la calle Areal (821.552 euros), de eficiencia energética en el Arena (184.751), bases para tablones de anuncios en las parroquias (8.966), placas de vados (2.010), inventario de bienes municipales (17.545) y un extenso paquete de pagos por espectáculos y programas del departamento de Cultura son otros singulares, o 249.451 euros para la intervención en el núcleo tradicional de Donramiro, con otro contrato por 429.276 euros. En dos acuerdos el Concello empleó más de 2,8 millones en proyectos de saneamiento o más de uno en mejoras en caminos rurales. A un estudio sobre la consolidación de las Aldeas de Nadal se dedicaron 16.785 euros; 16.423 a los campamentos de verano y 117.370 al proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Praza de Abastos que quedó parado. Actuaciones de bandas y orquestas por las fiestas patronales, reparaciones en edificios municipales, proyectos del DUSI y suministros aparecen en este extenso listado.

Por último, también consta una operación de crédito para atender inversiones anuales por importe de 1.447.163 euros.

