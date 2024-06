De Vacas e Xabier Díaz encabezan o programa musical do Corazón da Artesanía

Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, De Vacas, O Sonoro Maxín, Comando Curuxás, Bico da Balouta e Xirandaina conforman a programación musical do XI Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebra nos Pendellos de Agolada do 5 ao 7 de xullo. O Corazón da Artesanía é un encontro multidisciplinar e orientado a amosar, poñer en valor, enxalzar e contribuír ao desenvolvemento integral dos nosos oficios artesanais, especialmente dos máis tradicionais, e da marca Artesanía de Galicia, así como doutros produtos gourmet.

O programa musical comezará o venres 5 de xullo ás 22:30 horas na Praza do Concello, unha vez rematado o horario de apertura da feira, coa actuación de Comando Curuxás, un quinteto que bebe da música tradicional e popular bailable de Galicia e do resto de Europa. Nace no ano 2017 coa intención de crear unha murga, cun punto de modernidade, con harmonías e arranxos actuais. Destas ideas iniciais créase o grupo que está formado por Alberto Núñez ao acordeón diatónico, Pablo Pardo Pacior na frauta traveseira de madeira e no saxo soprano, Miguel Anxo López nas percusións, Pablo Pascual ao clarinete baixo e Serxio Núñez ao clarinete, pandeiro, gaita e voz. O son de Comando Curuxás lembra as antigas romarías, coa intención de que o público se divirta, que goce coa súa música e que baile.

As actuacións musicais do sábado 8 de xullo, tamén na Praza do Concello, comezan ás 13:30 horas con De Vacas, que presentará o seu traballo Rebovina Divas Live. Faia Díaz, Paula Romero e Inés Salvado – xunto co guitarrista Guillerme Fernández – ofrecerán un espectáculo no que a iluminación e a posta en escena cobran vital importancia nunha homenaxe a estrelas do pop como Whitney Houston, Celine Dion ou Beyoncé, na que “rebobinan” a memoria do tempo a través de mulleres que coas súas cancións acompañaron momentos importantes das súas vidas.

Xa pola tarde, está previsto un pasarrúas a partir das 17 horas a cargo da agrupación de música tradicional Bico da Balouta, de Agolada, e a partir das 22:30 horas será a quenda da banda O Sonoro Maxín, que presentará o disco A primavera ten que ser nosa. Neste espectáculo, o grupo ourensán homenaxea o seu exbatería, Jaime Mateo, finado en decembro de 2021, e presenta novos temas que mestura con parte do repertorio dos seus quince anos de traxectoria, coas raíces na música máis popular e bailable de distintos lugares do mundo, inventando as cancións da Galicia tropical e ofrecendo as súas flores e froitos convencidos que a primavera aínda está por chegar.

A última xornada do Corazón da Artesanía contará coa actuación de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, a partir das 13:30 horas na Praza do Concello. Estrean traballo discográfico, Axúdame a sentir, sétimo disco de Xabier Díaz, no que homanexea á súa avoa Obdulia, que dicía esa frase con frecuencia e que el considera “unha de tantas catedráticas sen título nesa célebre universidade que é a vida”. De novo poderase ver a mestría de Xabier Díaz partindo dos repertorios tradicionais e actualizalos para chegar a novos públicos.

A programación musical pecharase cun desfile e coa actuación da Agrupación Folclórica-Cultural Xirandaina, a partir das 19:00 horas.