Mamá, no tengo cuento, soy actor

El grupo de teatro Avelaíñas del IES Antón Losada Diéguez presentó ayer ante la comunidad educativa del centro su obra de fin curso basada en el texto de Olimpio Arca Caldas Pelexa no souto, en el que se pone el foco sobre la preservación de la naturaleza y la importancia de proteger las especies autóctonas frente a las invasoras. La representación se repetirá hoy en el IES de Carril y mañana de nuevo en el Losada.

El actor y locutor de radio estradense Fran Campos es el encargado, por cuarto año consecutivo, de dirigir este grupo escolar de jóvenes actores y actrices, así como de escoger la obra de la función de final de curso y los papeles que interpretará cada integrante, una decisión a la que llega tras un período de observación que se lleva a cabo durante el primer trimestre.

“En el centro hay cantera, tenemos gente con muchas habilidades e implicación, capaz de hacerlo muy bien pese al limitado tiempo de ensayo del que disponemos” relata Campos, que este curso contó con 23 inscritos en la actividad, aunque finalmente fueron 19 los que la finalizaron. El dramaturgo estradense pone en valor el interés por parte de los adolescentes por este género escénico y recalca los beneficios del teatro para los jóvenes: “Es de reseñar que haya 19 adolescentes y preadolescentes que disfrutan del teatro, una actividad que favorece el desarrollo de sus habilidades sociales, capacidad de memorización y la mejora de su autoestima”.

En este sentido, Campos señala que es posible trazar una evolución en los que se inscriben en la actividad que dirige: “El hecho de aprender a exponerse de forma progresiva, a tener sus momentos de protagonismo y al mismo tiempo saber escuchar y prestar atención a los demás hace se sientan más seguros de sí mismos y eso puede verse en el cambio de su comportamiento, incluso en la forma de caminar”.

Por este motivo, el director de esta pequeña aula teatral busca que cada uno de sus alumnos tenga un momento protagónico en las funciones de fin de ciclo, como es el caso de la de Pelexa no souto. “La obra se basa en un juicio para zanjar una disputa entre un castaño y un eucalipto sobre cuál de los dos tiene más derecho a habitar el espacio del monte gallego” adelanta el estradense, que añade: “Participan diferentes testimonios, lo que significa que cada integrante tiene su propio momento y oportunidad de brillar, aunque algunos papeles tienen más líneas que otros, de forma inevitable”.

La temática de este texto tiene especial relevancia en el momento actual, destaca Campos, en el que la polémica alrededor de la iniciativa empresarial de la celulosa de Altri y su consiguiente ampliación de la explotación de eucaliptos vuelve a raer a colación el debate que plantea Arca a través de sus personajes.

Una actividad en boga con límite de plazas

El grupo teatral Avelaíñas se creó en el 2020 –año de la pandemia y el confinamiento– con una treintena de inscritos. Desde entonces, desde la dirección de la actividad se ha intentado buscar un equilibrio, ya que según sostiene Fran Campos: “No es bueno tener ni grupos muy pequeños ni muy amplios”. El límite actual se sitúa en 25 integrantes, aunque hasta ahora no se han tenido que filtrar las solicitudes ya que no se ha superado esta cifra desde la creación del aula. Aún así, el actor estradense asegura que siempre se busca cabida para los interesados en participar: “Nuestra idea es tener un grupo de quince, que es la cifra ideal, pero ante el alto interés hemos fijado el límite en 25, extensible a 30. No queremos que nadie se quede fuera, ya que consideramos que todos los jóvenes tienen derecho a gozar de esta actividad, financiada íntegramente por el Antón Losada”. El centro no solo se involucra a nivel económico, sino también en cuestiones como el decorado, para el que el alumnado de los ciclos de Madera diseñó varios elementos este año.