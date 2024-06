Os festexos patronais de Agolada estrean un festival de música electrónica

Agolada celebrará as súas festas patronais do 28 ao 30 de xuño na honra de San Pedro e San Pablo. A programación deste ano ten a música electrónica como un dos principais atractivos do evento festeiro deste concello dezao. O Festival Agozada será a grande novidade na noite do sábado 29 de xuño na Praza do Concello do municipio.

Os festexos agoladeses comezarán o venres día 28 ás 20.30 horas con os cantos de taberna nos bares do concello. Ás 22.00 horas actuará o grupo Bico da Balouta e a partir das 23.30 horas será a quenda da Charanga Ardores, que compartirá verbena coa actuación de Pachi Show. O sábado chegará o día grande, con pasarrúas da Banda local e misa solemne cantada pola Coral Polifónica de Agolada (12.30 horas). A Banda de Agolada terá tres pases máis ás 14.00 horas, ás 20.00 horas nun novo pasarrúas e ás 20.30 horas con outro concerto. Ás 23.00 horas terá lugar unha verbena amenizada polo Grupo Tentaciones. Ao remate chegará o Festival Agozada, coas actuacións de Groove Amigos, Adrián Gold, Samu Pexe, Rokiño e Dmirón, que está previsto que se poña en marcha despois da unha da madrugada.

O domingo día 30 de xuño rematará a programación cun pasarrúas e un concerto da Banda Popular de Muimenta, unha misa solemne ás 12.30 horas e a derradeira verbena a cargo da orquestra Miramar e a Big Band Charleston.