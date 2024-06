Obradoiro de regueifa no CEIP da Piedade

Marta Iglesias Salgueiro, Nela Sebio Mazás e África Garcia Lorenzo impartiron onte un obradoiro de regueifa no Colexio da Piedade. Esta actividade do Clube da Lingua pecha o curso poñendo en valor a improvisación oral en verso. E non foi o único desprazamento a un CEIP: Marta Iglesias xa participara en xaneiro, nun obradoiro de regueifa e improvisación oral no colexio O Camiño Inglés de Sigüeiro. Tamén compartiron coñecementos Tiziana Martínez, Elena Castro, Manuel Mella, Dani Casal e Miguel Varela. Ademais de explicar cómo se improvisa, fixeron unha exhibición do Entroido da Ulla, mediante un atranque dos Xenerais. Por outra banda, semanas atrás, o alumnado desta materia optativa do IES Marco do Camballón participou nun intercambio na localidade vasca de Igorre. Durante tres días, os e as estudantes de Galicia compartiron coñecementos sobre as regueifas e o bertsolarismo.